Donnavventura esplora Lake Powell

Lake Powell raggiunge i 300 chilometri di lunghezza e copre una superficie di 658 metri quadrati, in alcuni punti la sua profondità raggiunge i 170 metri e se si misurasse tutta la sua costa sarebbe più estesa di quella degli Stati Uniti sulla costa pacifica.

Il modo migliore per godere a pieno di tutta la sua bellezza è farlo in tipico stile Donnavventura: in elicottero! Così si può vedere ogni gola, fiordo e scoprire come ogni ansa sia diversa l’una dall’altra. Questo lago è immenso e si può visitare anche in battello o motoscafo ed in alcune zone si può anche fare il bagno. Il contrasto che si crea tra le rocce rosse di arenaria e l’azzurro del lago è davvero incredibile.



Tra le rocce si può scorgere il Rainbow Bridge National Monument, un gigantesco arco di pietra rosa. Divenuto monumento nazionale nel 1919, domina una valle considerata sacra per i Navajo e si staglia a 85 metri di altezza. È descritto come il ponte naturale più alto al mondo ed è di importanza culturale per un significativo numero di tribù americane.



Per gli appassionati il lago Powell è anche sinonimo di pesca, infatti è ricco di diversi tipi di pesce persico, trota variegata, luccio del nord e molti altri. Ma è la sua bellezza naturale ad averlo reso uno dei luoghi più incantevoli al mondo. La sua conformazione naturale è infatti incredibile, fatta di valli, burroni remoti, archi trionfali e monoliti di arenaria rossa che si fondono con il blu cobalto delle acque.



La diga di Glen è la vera autrice di questo spettacolo: il bacino del lago iniziò a riempirsi nel 1963 e raggiunse il suo massimo volume nel 1980.

Il Tower Butte è uno dei simboli del Lake Powell, dal quale si domina tutto il lago. È una formazione rocciosa con pareti verticali da brivido che si innalza verso il cielo. A 5.000 piedi sopra il livello del mare, vanta una vista panoramica mozzafiato. Dall’alto del suo pinnacolo il paesaggio che si staglia è incredibile.

Insomma, un paesaggio surreale, un vero e proprio spettacolo della natura che più lo si osserva più lascia ammaliati e con il cuore in subbuglio.