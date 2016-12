Donnavventura: dal Guatemala all'Honduras

La carovana percorre un tratto di Panamericana, la mitica strada che attraversa l'intero continente americano, dall'Alaska sino al Cile, per poi raggiungere il Rio Dulce nel punto in cui si genera dal lago Izabal, il più esteso del Guatemala. Il team lascia la carovana per prendere un'imbarcazione che lo porterà a Livingstone.



Lo scenario che si apre è davvero spettacolare, le acque del lago sono incorniciate dal verde supremo della vegetazione e lungo il fiume si incontranopiccole canoe con pescatori che gettano le reti, donne intente a lavare i panni e moltissimi bambini. In questa zona la popolazione appartiene all'etnia maya quetxi.



E' tempo di cambiare bandiera per entrare in Honduras, prima tappa la cittadina di Omona sulla costa per poi raggiungere La Ceiba. Da qui il team si imbarca alla volta dell'arcipelago di Cayo Cochinos, abitato dalla comunità garifuna che ospiterà le ragazze della squadra per alcuni giorni.



Si approda a Cayo Chachahuate. Non vi è energia elettrica, ma solo un piccolo generatore che viene usato solo nelle situazioni d'emergenza e un insieme di capanne di legno e paglia, abitate da circa un centinaio di persone. Si tratta di un'esigua comunità che vive soprattutto di pesca. Le donnavventura alloggiano nelle stesse piccole capanne della gente del posto, adeguandosi ad una vita estremamente semplice e spartana.



L'arcipelago regala isolotti caraibici da sogno come Cayo Paloma, un piccolo lembo di finissima sabbia bianca con qualche palma, circondato da un'acqua turchese e cristallina. Da qui il team si sposta navigando sino a raggiungere l'altrettanto bello Cayo Timon e poi Playa Uva.



Alla sera, fatto ritorno a Cayo Chachahuate, in onore delle donnavventura viene organizzata una festa con canti e balli tradizionali attorno ad un falò. Le donne indossano coreografici abiti azzurri e bianchi, ballando al ritmo dei tamburi percossi dagli uomini del villaggio e innalzando un canto che sembra quasi un grido di battaglia. La bellezza di questo arcipelago conquista ad ogni istante e poco importa se non vi sono confort e comodità. I garifuna fanno vivere al team di Donnavventura giornate autentiche, in armonia con le loro tradizioni, nelle quali si sono totalmente immerse, gustando la loro cucina e condividendo una quotidianità che ha regalato grandi emozioni.



