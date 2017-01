Donnavventura: Buon Natale dal mondo

La prima meta è la Polinesia con il suo mare dall’incredibile trasparenza e le sue spiagge candide, abbaglianti quasi quanto le nevi alpine infatti, lasciato l’esotico arcipelago situato nel cuore dell’Oceano Indiano, si vola tra le vette alpine, sul ghiacciaio del Gornergrat per poi andare alla scoperta della capitale della Confederazione Elvetica, l’elegante città di Berna.



Uno scenario totalmente differente si apre navigando nelle acque del Mar delle Andamane, in Thailandia, dove in una zona remota si apre una riserva dall’atmosfera quasi mistica, dove si respira lo spirito autentico di questo Paese che da sempre attira i viaggiatori più curiosi.



Il Ritz Carlton Reserve è un luogo fuori dal comune, ma per continuare a sognare andiamo a scoprire un’altra realtà super esclusiva, l’Emirates Palace di Abu Dhabi, un sette stelle dove la bellezza della cultura araba si esprime all’ennesima potenza nella ricercatezza dei dettagli e nella preziosità dei decori, dove oro, argento, marmo e cristallo si combinano in un tripudio da mille e una notte.



Decisamente più adrenalinico è il mood delle Hawaii, patria del surf, arcipelago dalla natura prepotente a partire dalle sue onde, sino ad arrivare ai turbolenti vulcani sempre in attività; ma se alle tavole da surf preferite quelle da snowboard eccovi servita La Thuile il cui comprensorio sciistico si sviluppa in uno degli scenari più spettacolari dell’intero arco alpino.



Torniamo in terra a “stelle e strisce” e più precisamente in California, il Paese dove splende sempre il sole e seguendo la sua costa andiamo da San Diego a San Francisco, prima di regalarci un’altra destinazione da capogiro, lontana, lontanissima perché si tratta dell’arcipelago delle Fiji, situato nella zona sud occidentale dell’Oceano Pacifico, tra l’Equatore e il Tropico del Capricorno. Si tratta di una meta super esclusiva, una costellazione di isole e isolotti dalle sabbie bianche che affiorano da un mare turchese. La destinazione che chiude questa puntata speciale è davvero mitica, perché si tratta della Route 66, the Mother Road, la madre di tutte le strade, il più fascinoso e leggendario tracciato americano, il coast to coast per eccellenza!



Sarà un autentico giro del mondo, il modo ideale per accompagnare i festeggiamenti del Natale, mangiare il panettone e brindare insieme a Donnavventura. L’appuntamento è per il giorno di Natale, domenica 25 dicembre alle 14.00 su Rete4.