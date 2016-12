Donnavventura: Big Island, terra di vulcani

Big Island è anche la più meridionale ed orientale delle isole dell'arcipelago, l'ultima ad essersi formata grazie all'azione eruttiva dei cinque vulcani che la compongono: Mauna Loa, Mauna Kea, Hualalai, Kohala e Kilauea, che erutta incessantemente dal 1983, facendo si che la superficie dell'isola sia in constante espansione. Vanta oltre 400 chilometri di coste e le sue spiagge hanno colori che variano dal bianco candido al nero ebano, virando sino al verde oliva.



Qui più che altrove si percepisce l'energia creatrice della natura che, inquieta, modella il paesaggio trasformandolo in maniera lenta ma decisa, grazie alla forza inarrestabile delle profusioni laviche che ne percorrono la superfice. I vulcani hawaiani hanno eruzioni di tipo effusivo, caratterizzato da fuoriuscite magmatiche costanti e fluide senza forti scosse, ben diverse dalle eruzioni di tipo esplosivo proprie, per esempio dei vulcani italiani.



Sorvolare l'isola in elicottero è il modo migliore e più spettacolare per osservare questo territorio primordiale e rendersi conto dei grandi contrasti che caratterizzano il territorio. Al di là delle scure distese di magma solidificato infatti, la vegetazione è rigogliosa e magnifica, interrotta solo da torrenti e cascate dall'acqua purissima, queste isole infatti, non conoscono inquinamento. Il contrasto è fortissimo e stupefacente.



Vale la pena soggiornare al Lava Lava Beach Club, dove troverete ad attendervi dei confortevoli e accoglienti bungalow situati proprio sulla spiaggia, ben distanziati l'uno dall'altro, così da godere appieno del paesaggio e del silenzio inframezzato solo dal cinguettare degli uccelli. Se sarete fortunati magari una o due tartarughe marine verranno a trovarvi al tramonto, regalandovi anche questa meraviglia hawaiana. Le Hawaii sono un connubio perfetto di natura, sport e modernità, attenzione a non innamorarvene, perché potreste non voler più venire via.