Donnavventura alle Seychelles

Le Isole Seychelles si sono formate milioni di anni fa da granito e calcare, diventando un paradiso terrestre unico al mondo: la Repubblica delle Seychelles, stato indipendente nel 1976, è un arcipelago tropicale composto da 115 isole bagnate dal meraviglioso Oceano Indiano, a nordest del Madagascar e circa 1600 km ad est delle coste del Kenya e della Tanzania.



Le disabitate isole Seychelles furono visitate probabilmente da navigatori sud asiatici o arabi; la prima segnalazione della loro scoperta si ebbe in Europa nel 1502 da parte dell'ammiraglio portoghese Vasco de Gama: da qui il titolo di isole dell'ammiraglio.



A metà '700 i francesi, rivendicando il possesso di tali isole, le ribattezzarono con l'attuale nome, che passarono poi in mano al Regno Unito, del quale rimasero una colonia fino al giorno della loro indipendenza, il 29 giugno 1976.



Le isole furono a lungo punto di scalo tra Africa e Asia: luogo di traffici e scambi commerciali e anche base di pirati, tant'è che si dice che i suoi fondali sottomarini custodiscano tesori preziosi.



Atolli frammentati, fronti di scogliere emerse (rift), insiemi sabbiosi, banchi corallini emergenti, visitabili tutto l'anno grazie al clima favorevole.



La principale isola è sicuramente Mahè, più estesa e dotata di aeroporto internazionale , la quale spicca per la sua natura lussureggiante e viva, animata da specie endemiche come piante carnivore, banani e alberi del pane.



Più a nord è situata Paslin, cosi selvaggia e con un acqua così calda e limpida che invita costantemente a tuffarsi, la quale vanta di numerose spiagge tra le più spettacolari i dello stato insulare, come Ans Georgette dove il mare è circondato da rocce di granito levigato e sabbia bianca, soffici e rosate di grande incanto.