Donnavventura alla scoperta di Dubai

Prima tappa il Burj Khalifa il più alto grattacielo al mondo con i suoi 828 metri di sviluppo verticale. L’impressionante rivestimento esterno è composto da 26.000 pannelli di vetro riflettente, un autentico colosso visibile da 95 km di distanza che appare come un miraggio all’orizzonte.



Dubai mira sempre a mantenere il suo ruolo di primatista e lo fa anche con l’IMG Worlds of Adventure, il parco a tema indor più grande del mondo, che ospita 22 fra attrazioni e giostre, suddivise in aree tematiche ispirate al mondo dei cartoni animati, dei fumetti e dell’avventura. Non è la prima volta che Donnavventura incontra Dubai, ma in questa spedizione si accantonano le location super esclusive e lussuose come il Burj Al Arab o il Meydan, a favore di realtà più dirette ai giovani e alle loro esigenze, dando una sguardo ad una Dubai diversa e ancora poco conosciuta. JBR, acronimo di Jumeirah Beach Residence, è il quartiere più mondando della città e fa parte di Dubai Marina, che si sviluppa lungo il litorale affacciato sul Golfo Persico; imperdibile una cena da Aprons & Hammers, letteralmente grembiule e martelli, un tripudio di crostacei, aragoste, granchi e gamberi giganti, dove la filosofia è quella di coniugare pesce di prima qualità, porzioni abbondanti e un’atmosfera divertente e piacevole.



Il team va poi alla scoperta del Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi al mondo con i suoi 1200 negozi e non solo, poiché qui si trovano anche una pista di pattinaggio olimpionica e L’Acquarium, uno spettacolare acquario che ospita oltre 33 mila animali acquatici compresi squali, razze, cernie giganti e banchi di pesci pelagici e si possono osservare 140 specie diverse, lasciandosi affascinare dalla straordinaria varietà e ricchezza di questo mondo subacqueo. Le donnavventura sono state inviate per un tè nell’esclusivo The Palace Downtown prima di godersi il tramonto e lo spettacolo delle fontane luminose all'esterno del Burj Khalifa, nel lago artificiale che si sviluppa ai piedi della struttura.



Seguendo il ritmo di musiche arabe, classiche e internazionali i getti d’acqua danzano rischiarati da colorate proiezioni luminose rese possibili dalle migliaia di fari che sono installati in tutta l’area circostante. Uno spettacolo grandioso e affascinante che va in scena ogni sera, regalando alla città un’atmosfera unica e fantastica. Anche il Burj Khalifa di notte scintilla grazie alle migliaia di luci che ne illuminano la facciata, delineando motivi diversi che si susseguono scenografici Il Mall of Emirates, altro grandioso centro commerciale di Dubai, ospita il primo impianto sciistico coperto del medio oriente, lo Ski Dubai, nel quale si trovano cinque piste da sci, ognuna con un diverso grado di pendenza e quindi di difficoltà, e uno snow park con giochi e attrazione sempre a tema invernale. Incredibile poter sciare quando le temperature esterne superano i 40 gradi!



Altra cosa eccezionale è Palm Jumeirah, la Palma, ovvero la prima area di sviluppo urbano di questo tipo realizzata sull'acqua e situata al largo della costa. Qui che si trovano ville esclusive nonché hotel di lusso come quello in cui la squadra è stata invitata a passare qualche giorno, il One & Only The Palm, una residenza di lusso, immersa in un elegante giardino e affacciata al mare del Golfo Persico. Il team alloggia in una villa privata con accesso diretto alla spiaggia, patio, giardino e naturalmente piscina, una location d’eccezione, riservata e raffinata dove sentirsi delle vere principesse, a cui si aggiungere il privilegio di avere uno yacht privato a disposizione. Dubai non smette di evolversi e reinventarsi e c’è una realtà di recente ideazione che riassume questo slancio verso le nuove generazioni, il City Walk, un punto di ritrovo all’aperto pensato proprio per i millennials.



Qui si trova “Le Chocolat”, una boutique del cioccolato unica nel suo genere che riunisce brand di lusso che creano delizie di cioccolato sotto al loro marchio. La puntata si chiude in bellezza, con una cena di classe presso “The Artisan”, l’enoteca di Pinchiorri, un altro tocco di eccellenza italiana che ha conquistato la scena anche qui a Dubai.

L’appuntamento con la sesta puntata del Mondo Di Donnavventura è per domenica 19 febbraio alle 14.00, su Rete4.