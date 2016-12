Donnavventura alla scoperta del Marocco

Si trova su una penisola che, estendendosi parallela alla costa, crea una baia dove le condizioni per praticare sport come il kite, il windsurf, il kayak e lo sci nautico sono ideali, in quanto il mare è piatto, ma il vento gonfia le vele e la temperatura dell’acqua è piacevole tutto l’anno. E’ un tripudio di vele ed evoluzioni aeree pazzesche che punteggiano il cielo in lontananza.



Dakhla vanta davvero una posizione invidiabile, perché si trova fra la sabbia del deserto, con le sue infinite sfumature e le acque cristalline e sfavillanti della baia, in uno scenario naturale davvero unico.



Chi volesse cimentarsi col kitesurf per la prima volta, potrebbe farlo partendo dalle basi e facendo pratica con il wakeboard, nel DakhlaAttitude Cable Wake Park, una struttura costituita da una piscina all’aperto in cui fare pratica in tutta sicurezza, il modo ideale per cominciare a prendere confidenza con la tavola. Seguendo una pista in terra battuta si raggiunge il