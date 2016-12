Donnavventura a Tombstone: alla scoperta del vero Far West

Qui tutto sembra essersi fermato alla fine dell’800 quando la città fu fondata e si sviluppò in virtù dei vicini giacimenti d’argento, diventando un centro vivace e prolifico, ma anche il rifugio di famosi pistoleri e fuorilegge. Edifici, mezzi di trasporto e persino gli abitanti portano ancora abiti di quell’epoca, sembra di essere sul set di un film di John Wayne!



Non a caso qui sono state ambientate molte pellicole western e quotidianamente viene messa in scena la famosa “Sparatoria all’O.K. Corral”, che vide protagonisti i fratelli Wyatt, Morgan e Virgis Earp con Doc Holliday, contrapposti ai fratelli McLaury, Clanton e altri cowboy fuorilegge. Sebbene abbia causato un numero relativamente basso di vittime, questo scontro a fuoco è probabilmente il più celebre del Far West ed appare in molte pellicole di genere.



Il fatto ebbe luogo il 26 ottobre 1881 poco dopo le 14.30, in una stretta striscia di terreno non molto distante dall'ingresso posteriore del corral, il ricovero per cavalli di Tombstone. Allen Street è l’arteria principale del centro abitato, è costeggiata da marciapiedi in legno e percorsa da carrozze trainate da cavalli; conduce all'ufficio dello sceriffo e così alla prigione. Da non perdere è il saloon con la sua atmosfera festosa, gli arredi in stile, le insegne colorate e l’immancabile musica country.