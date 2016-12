Le Isole della Società sono suddivise, a loro volta, in Isole del Vento e Isole Sottovento, tra le quali va certamente annoverata Taha’a, chiamata anche “isola vaniglia” poiché aleggia ovunque il dolce profumo di questo fiore che è l’unica varietà di orchidea commestibile e che qui viene coltivato.



Taha'a è particolarmente rigogliosa e ricca di vegetazione che ricopre i suoi dolci declivi, ha infatti una conformazione circolare solcata da profonde insenature e vallate che ne caratterizzano il paesaggio. La cima più alta è quella del monte Ohiri che sfiora i 600 metri di altezza e dalla quale si gode di una vista straordinaria sulle lagune e i motu che la circondano. L’isola è racchiusa per la quasi totalità del suo perimetro da numerosi motu, che sono isolotti sabbiosi a ridosso delle barriere coralline. Il mare intrappolato fra l'isola e la cerchia esterna dei motu, dà origine ad un paesaggio incredibilmente suggestivo, dominato dal color turchese dell’acqua. Tahaa, originariamente chiamata Uporu, condivide con Raiatea, una laguna di incantevole bellezza e narra la leggenda che le isole, un tempo unite, siano state divise dal colpo di coda di un’ anguilla sacra, posseduta dallo spirito di una principessa.



Uno degli elementi più famosi dell’isola è il suo giardino di corallo, un canale naturale dall’acqua bassa, costellato di coralli che sembrano cespugli e fiori sbocciati appena sotto il pelo dell’acqua; disegnano un percorso naturale intricato e non sempre facile da percorrere, habitat ideale per tante piccole specie di pesci che sgusciano agilmente fra queste infiorescenze coralline. Si può fare snorkeling, ma anche solo passeggiando e prestando attenzione a non urtare i coralli, ci si può trovare circondati dai pesci farfalla o scorgere qualche solitario pesce pappagallo dalla livrea cangiante. Ciliegina sulla torta di quest’isola già straordinariamente ricca di attrattive è “Le Taha'a Island Resort & Spa”, uno dei più esclusivi resort della Polinesia, totalmente immerso nella natura e realizzato nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente circostante, così da creare un’atmosfera di grande armonia e benessere.



Tutte le suite e le ville overwater, poste direttamente sul mare, sono realizzate in puro stile polinesiano, utilizzando materiali naturali e legni locali; anche i prodotti utilizzati nella Spa seguono la stessa filosofia di appartenenza al territorio, per buona parte dei trattamenti e dei massaggi infatti viene impiegato il tradizionale olio di monoi, ricavato dal fiore di Tiaré, simbolo della Polinesia. L’isola, nel suo complesso, conserva un fascino autentico, accentuato dai suoi abitanti, sempre sorridenti e cordiali, che non hanno perso quella rilassata e pacifica attitudine verso la vita.