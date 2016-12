Donnavventura a La Thuile: una destinazione ricca di charme

Vanta un comprensorio che conta ben 160 km di piste per la pratica dello sci alpino e una ventina per lo sci di fondo. Gli impianti di risalita conducono fino alla stazione sciistica de La Rosière in Francia, appena al di là del Colle del Piccolo San Bernardo.



La Thuile è villaggio montano che ha mantenuto una forte identità, custodendo quell'atmosfera calda e accogliente che ne ha da sempre decretato il successo. Offre strutture ricettive di vario livello, ma solo una nasce in un'antica dimora del 1700, a due passi dal centro storico di La Thuile: si tratta del Relais Chateau Blanc.



Le massicce mura di pietra sono la testimonianza di un'architettura semplice, sobria e dal forte impatto, tra le quali è racchiuso un ambiente elegante e raffinato, dal grande charme. L'interno è stato restaurato con sapiente maestria ed ogni dettaglio curato in maniera impeccabile, scegliendo arredi e colori dal carattere forte, ma in linea con lo stile caldo e accogliente che ha sempre contraddistinto lo Chateau Blanc.



La camere hanno ognuna una propria personalità, dotate di ogni confort e pensate perché gli ospiti possano sentirsi totalmente a loro agio, avvolti da un'atmosfera familiare ma ricercata allo stesso tempo, dove nulla è lasciato al caso, dalle scelte cromatiche all'uso di materiali naturali e di pregio.



La deliziosa colazione è uno dei fiori all'occhiello dell'albergo, ulteriore dimostrazione della premura con cui viene curato ogni aspetto dell'accoglienza. Un angolo incantevole dove regalarsi un soggiorno che non si farà dimenticare.