Donnavventura a Berenice

Affascinante e misteriosa, l'ultimo avamposto egiziano offre un paesaggio punteggiato da mangrovie e palme, in cui il deserto annuncia l'arrivo della savana. Si tratta di una destinazione remota, non semplice da raggiungere: l'aeroporto più vicino è quello di Marsa Alam, da qui dista all'incirca 160 km, ma è proprio per questo che una volta giunti in questo lato di costa incontaminato, tra mangrovie, sabbia fine e acque cristalline, ci si ritrova in un'oasi di pace e tranquillità, lontano da venditori di tappeti, discoteche e alberghi mastodontici. Si differenzia, quindi, da altre località universalmente conosciute come Sharm el -Sheikh o Hurgada perché ancora inesplorata, decisamente selvaggia e sconosciuta dal turismo di massa.



La costa, pressoché disabitata, è un susseguirsi di baie incontaminate e mangrovie, dove è incastonata Wadi Gimal, una riserva naturale caratterizzata da rocce multicolori e canyon, abitata da dromedari e gazzelle allo stato brado.



Lungo la costa si apre una barriera corallina enorme, in acque trasparenti e calde, un trionfo di coralli variopinti, tartarughe, murene e pesci pagliaccio; un Mar Rosso per intenditori, in cui si trova una delle più remote e intatte destinazioni di subacquea: a Berenice la barriera è perfetta. Alle spalle, invece, suggestivo è il paesaggio offerto dalle dune sabbiose e le montagne di Gebel Elma.



Non solo mare: tra le tante attività che Berenice può offrire nel suo entroterra incontaminato, ci si può cimentare in una battuta di birdwatching o in indimenticabili tour nel cuore del deserto, a bordo di una jeep, avanzando tra boschi di acacia, dune polverose e villaggi di beduini.



Una notte in tenda a guardare le stelle, un barbecue sulla costa e un'immersione nelle infinite varietà cobalto delle sue acque: questo è quello che la misteriosa Berenice offre, tra l'atmosfera infinita del deserto orientale e il Mar Rosso più selvaggio.