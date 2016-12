La puntata si apre da L’Avana, la capitale più caliente del Caribe, percorsa in lungo e in largo dalle caratteristiche auto d’epoca colorate e scenografiche. Anche il team sceglie un gioioso macchinone giallo per sentirsi ancor di più parte dello spirito cubano.



L’Avana Vecchia, vale a dire il nucleo storico della capitale, vanta numerosi edifici in stile coloniale spagnolo, ed è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco; è qui che si trova anche la mitica Bodeguita del Medio, il locale frequentato dallo scrittore Ernest Hemingway.



Lasciata dalla capitale il team si dirige verso Maria la Gorda, in direzione sud-ovest, fermandosi in una piantagione di tabacco che qui chiamano oro verde, poiché rappresenta un’importante risorsa economica.



L’agricoltura è una delle attività principali del Paese, anche se portata avanti con mezzi decisamente arretrati, tra cui rudimentali aratri trainati dai buoi, calessi e carretti.



Il viaggio continua verso est, sino a raggiungere la città coloniale di Trinidad, una delle meglio conservate del Centro America. Bella dal punto di vista architettonico, colorata e vitale.



La tappa successiva porta il team ad affrontare un coast to coast raggiungendo Varadero, sulla costa settentrionale dell’isola, località vivace e frequentata anche da molti turisti italiani. Il tempo di un tuffo e si fa ritorno a L’Avana, città ormai familiare e della quale già si sentiva la mancanza.



Il viaggio ormai volge al termine, sono gli ultimi giorni di questa lunga e avvincente spedizione che ha portato le ragazze del team di Donnavventura ad attraversare l’intero Centro America, dal Messico a Panama per poi volare e navigare fra le isole del Mar dei Caraibi, così diverse tra di loro in un alternarsi frenetico di paesaggi e situazioni contrastanti, sino ad arrivare a Cuba ed è qui che si conclude questa avventura straordinaria targata Caribe.



