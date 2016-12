Canada: alla scoperta di Québec City

L’atmosfera che si respira è fortemente europea, specie all’interno della Città Alta, merito delle vecchie case in pietra grigia, dei bei tetti spioventi, dei comignoli e di quell’attaccamento alla madrelingua francese strenuamente difeso dai Québécoises. E’ una città raccolta e accogliente, facile da visitare perché gli abitanti, sempre cortesi e solleciti, non negano mai il proprio aiuto a chi si fosse perso.



Lo Chateau Frontenac è l’edificio più imponente e rappresentativo di Québec City, fu costruito fra il 1893 e il 1924 ed è l’archetipo dell’hotel-castello. La sua mole connota il paesaggio in maniera perentoria e in passato vi vennero siglati accordi storici, come quello per lo sbarco in Normandia, discusso nel 1943 da Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, che determinò le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Di fronte allo Chateau Frontenac corre la “Terrasse Dufferin”, una lunga passeggiata panoramica che conduce sino alla Cittadella. Realizzata intorno al 1870 porta il nome del governatore generale del Canada, che all’epoca si adoperò affinché la città mantenesse intatto il suo carattere storico.



Dalla Città Alta si può raggiungere la Città Bassa attraverso una via stretta e tortuosa detta Côte de la Montagne e l’Escalier Casse-Cou, scala rompicollo, oppure con la funicolare dalla Terrasse Dufferin. E’ qui che si sviluppò l’originario nucleo di Québec City il cui centro è costituito da Place Royale dove si trova la chiesa di Notre Dame des Victoires. Sulla piazza si affaccia anche un esteso trompe d’oeil che racconta i quattro secoli di storia cittadina.



Infine non ci si può perdere una passeggiata sulle mura, caratteristica unica fra le città nordamericane che ha costituito una delle principali ragioni dell’inserimento della Vecchia Québec nella lista dei siti in quanto uno dei migliori esempi di città fortificata coloniale. Temendo attacchi da parte degli inglesi e degli irochesi infatti, la capitale della Nuova Francia (così era chiamata la porzione di territorio colonizzato dai francesi fra il XVI° e il XVIII° secolo), ampliava e migliorava costantemente il suo sistema di difesa. Fu edificata una cittadella nel punto più alto di Cap Diamant, ma furono gli inglesi a costruire l’imponente fortezza a stella che domina oggi la città e il fiume San Lorenzo. La Cittadella è sede del Van Doos, il 22°Reggimento Reale, il prestigioso reggimento Francofono dell’esercito canadese, i cui componenti indossano la tipica giacca rossa e il colbacco di pelle d’orso.