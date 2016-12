Arizona, Antelope Canyon: una spettacolare fenditura di arenaria rossa

Gli slot canyon si formano in seguito all’azione erosiva dell’acqua che scorre fra le rocce, per questo motivo sono molto più profondi che larghi, alcuni posso anche avere un salto di 30 metri per una larghezza che non raggiunge il metro. Generalmente si formano dove la roccia è più morbida, calcarea o arenaria, ma occorre anche che vi sia una giusta combinazione di fattori climatici. Se ne trovano in Australia, nelle Blue Mountains, ma anche nel nord della Spagna e, soprattutto, nello stato americano dello Utah e nel nord dell’Arizona, dove si trova lo spettacolare Antelope Canyon. Siamo in pieno territorio Navajo ed è questo antico popolo di nativi americani a gestire e tutelare il sito.



L'Antelope Canyon è costituito in realtà da due formazioni separate, chiamate Antelope Canyon superiore e Antelope Canyon inferiore. Quello superiore è più facilmente visitabile, è accessibile a tutti al livello del suolo e si estende per circa 200 metri; il suo nome in lingua navajo vuol dire: il luogo dove l’acqua corre fra le rocce. Pochi chilometri a nord si trova il Lower Antelope Canyon, raggiungibile attraverso rampe di scale metalliche. Si tratta di un’escursione più impegnativa che regalerà uno scenario altrettanto spettacolare. Da milioni di anni l'acqua continua a fendere la roccia, dando vita a questo impressionante labirinto, dove il sole filtra fra le pareti che sembrano argilla modellata da un abile vasaio, sprigionando infinite sfumature di rosso.



Per la sua spettacolare bellezza il canyon è un soggetto molto amato dai fotografi che devono però fare i conti con la luce che con parsimonia si insinua fra le linee sinuose disegnate dall’acqua e dal vento, ma il risultato di una foto ben scattata è davvero spettacolare.