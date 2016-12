Adrenalina e velocità in formula Nascar

Pur essendo principalmente una città d’affari, Charlotte vanta molti musei e teatri, senza contare la sua vocazione sportiva che si divide fra football americano, con i Carolina Panthers che militano nella NFL, la National Football League, i Charlotte Hornets, squadra di basket che disputa il massimo campionato professionistico statunitense, l’NBA, e i motori rombanti della formula Nascar.



A trenta chilometri circa dalla Queen City, più precisamente a Concord, si trova il circuito Charlotte Motor Speedway, un tracciato ovale in cui si disputano gare del campionato automobilistico Nascar, molto popolare e seguito negli Stati Uniti e dove si ha la possibilità di vivere una giornata da piloti.



Si comincia con il sottoporsi ad un training fisico specifico molto impegnativo per poi imparare a cambiare le gomme… alla velocità di un vero pit stop. Dopo aver sgobbato si scende in pista al volante di un autentico bolide Nascar oppure si può vivere l’esperienza di sedersi al fianco di piloti professionisti e provare in ogni caso una sensazione incredibile e super adrenalinica!