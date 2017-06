A Roma con Donnavventura

A pochi passi da Piazza del Popolo, Palazzo Dama appare come un’oasi segreta, dotata di giardino con piscina, bar e una splendida hall che ammalia al primo sguardo. Si tratta di un resort nato all’interno di un palazzo antico, residenza di un tempo della nobile famiglia Malaspina, che coniuga stile Liberty con rimandi continui e dettagli legati alla Pop Art. Trenta camere capaci di offrire tutti i migliori confort: suite spaziose arricchite da un tocco vintage, derivante da ricercati oggetti di antiquariato.



Non solo cocktail e relax: a Palazzo Dama si può anche mangiare divinamente ed entrare a contatto con un “fusion”, dal nome ormai da tempo famoso a Milano.



Il gemello del ristorante Pacifico di via Moscova ha portato anche nella capitale l’alta cucina peruviana del giovane chef Jaime Pesaque, stregando da subito milioni di palati.



Pesaque ha dato vita a un tempio di sapori della sua terra, arricchito da suggestioni asiatiche, stilando un bilanciato menu peruviano-nikkei che spazia da ceviche con leche di tigre, tiraditos, dim sum, spezie, peperoncino e lime; il tutto servito in un salotto con tavolini in vetro laccato e morbidi divani di velluto, dotato di dehor che permette nella bella stagione di mangiare a bordo piscina.



Per chi ormai conosce a puntino la capitale e volesse trascorrere una giornata all’aria aperta, a diretto contatto con la natura, può raggiungere alle porte di Roma il Wild Village, un parco avventura che si estende su ettari ed ettari di pineta.



Si tratta di un progetto integrato di attività nella natura per allenare il corpo, la mente e le emozioni attraverso il gioco, la sfida, l'avventura, il divertimento: lo scopo è conoscere se stessi e gli altri attraverso la sperimentazione diretta di attività e l’esperienza personale.



Diversi percorsi, ideati sia per adulti che per bambini, e svariate attività che spaziano dagli sport mattutini più dolci, come lo yoga o il pilates, alla simulazione in squadre di battaglie in perfetto stile militare, con fucili a infrarossi.



Dopo una lunga giornata di sole nella natura, l’ideale è una sosta presso la storica osteria “Buzzicona”, di Alberto Sordi, al Borghetto dei Pescatori (Lido di Ostia).



Un ottimo modo per assaporare piatti tipici della cucina romana, tra cui rigatoni alla carbonara, la coda alla vaccinara o, ancora, la vera “paranza” per eccellenza: da leccarsi i baffi!