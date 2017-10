A Bangkok con Donnavventura

La città è adagiata sulla sponda del fiume Chao Phraya e la sua linea ferroviaria la divide in due porzioni perfette, l'esplorazione delle quali può avvenire mediante il moderno skytrain, treno sopraelevato, o per mezzo dei più folkloristici e divertenti tuktuk.



I tuktuk sono taxi a tre ruote, pratici e certamente economici mezzi di trasporto tradizionali tailandesi: se ne trovano ovunque e spesso sfrecciano a velocità molto elevate nel traffico tentacolare della metropoli.



Crocevia importante dell'Asia, Bangkok offre oltre 10.000 ristoranti e più di 2000 spots dove trovare ottimo street food a prezzi modici. Mangiare con pochissimi baht risulta davvero facile: è impossibile immaginare una Bangkok priva dei caratteristici baracchini che vendono riso fritto (Khao Pad), noodles, squisiti Pad Thai o Laap (trito di carne molto piccante) acquistabili con soli 30/40 baht (1 euro circa).



Un viaggio nella caotica Bangkok può offrire, però, inaspettatamente, anche luoghi raccolti in cui l'atmosfera spirituale e meditativa tailandese è maggiormente palpabile: i tanti templi buddhisti, gli oltre 400 wat (monasteri) disseminati in vari quartieri della città e tante statue del Buddha ornano la capitale.



Celebre è sicuramente il Buddha di smeraldo posto all'interno del Grand Royal Palace o il Wat Pho, il Buddha dorato e disteso, o ancora, il Wat Indra Viharn (Big Buddha o grande buddha) di 32 metri di altezza.



Una delle realtà più caratteristiche della Tailandia sono i mercati galleggianti: per gli amanti dell'artigianato locale è davvero suggestiva la visita al Floating Market Tour, dove entrare a contatto con veri artigiani locali che vendono i loro meravigliosi prodotti. Una volta arrivati in zona si può anche approfittare dei Boat Tour: permettono di vedere la città da un altro punto di vista, decisamente suggestivo e costano davvero poco.



Altra peculiarità di Bangkok, e della Tailandia in genere, sono i massaggi. Molto apprezzati e celebri quelli ai piedi, utilissimi per rilassarsi qualche minuto prima di riprendere la camminata verso gli angoli più belli della città.



Generalmente non bastano tre o quattro giorni per visitare gran parte di Bangkok, città enorme, ma basta veramente poco per innamorarsi della sua storia e dei suoi profumi.