Donnavventura: Valencia città del futuro

Ogni destinazione ha qualcosa di speciale da regalare e Valencia in questo non ha fatto eccezioni. Questa bella città, situata nell'omonima Comunità spagnola, ha ospitato il team da poco sbarcato in Spagna, sorprendendo le nostre reporter.

Valencia infatti è una città con tre anime: quella storica, con la Cattedrale, quella della marina (che ha ospitato la 32esima America’s Cup) e, infine, quella della Ciudad de las Artes y las Ciencias, dove sembra di esser sbarcati direttamente nel futuro.



Questo imponente complesso conta 5 edifici, disegnati dal noto architetto valenciano Santiago Calatrava, che si estendono su una superficie di ben 350.000 mq. Le sue opere sono inconfondibili: linee morbide e sinuose che ricordano quelle della natura, dominate da un bianco acceso, ambienti luminosi minimalisti e forme stravaganti e minimaliste allo stesso tempo.



Fra questa troviamo: l’ Hemisfèric, detto anche “bulbo oculare” per la sua forma che richiama quella di un occhio, attrezzato come cinema e planetario e circondato da un’azzurra piscina in cui esso stesso si riflette; il Museo de las Ciencias, ospitato in una struttura di vetro e acciaio rigorosamente dipinto di bianco; l’Umbracle, una gigantesca pergola di archi parabolici sotto la quale è possibile passeggiare così come parcheggiare, il Palau de les Arts, ultimo edificio aggiunto che ospita una sala concerti e un teatro all’aperto ed infine l’ Oceanogràfic, che ospita l’acquario più grande d’Europa.



Concepita dall’architetto ispano-messicano, Félix Candela, con una serie di lagune e padiglioni collegati da ponti e tunnel, questa struttura mastodontica per dimensioni e portata idrica ospita al suo interno oltre 40.000 esemplari del mondo marino. Non appena vi si fa ingresso sembra proprio di tele trasportarsi nelle profondità dell’oceano. Sono oltre 500 le specie presenti nel complesso e si va dai pesci più piccoli fino ad arrivare ai pesci luna. Non mancano nemmeno i predatori più temuti del mare, gli squali, e i simpatici dugongo.



Situato soli 500 m dalla futurista Ciudad de las Artes y las Ciencias, in uno dei quartieri più moderni della città, il Tryp Oceanic (www.melia.com) è la struttura che ha ospitato il team nei suoi spazi essenziali dotati di ogni comfort. Se, invece, volete seguire i consigli gastronomici delle Donnavventura, da non perdere il ristorante La Pepica www.lapepica.com, aperto sin dal 1898, proprio fronte mare lungo la spiaggia La Malvarrosa. Nelle pareti del locale si trovano tante foto che testimoniano la storia e gli ospiti che sono passati proprio di qui per gustare l’originale paella valenciana: quella con pollo, coniglio, riso e verdure.