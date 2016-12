Donnavventura: una fuga nella laguna di Bacalar

Quasi al limitare della costa dello stato di Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan , in Messico , si trova una laguna dalla bellezza fiabesca, che pende il nome dalla vicina cittadina di Bacalar . Il nome potrebbe derivare dal termie maya b'ak halal che significa: circondato dai canneti, che tuttora orlano questo specchio d'acqua chiara, che si estende per chilometri seguendo il profilo della costa.

I fondali bassi e la scintillante sabbia bianca che li ricopre, fanno si che l'acqua sia particolarmente trasparente, non per nulla la laguna viene anche chiamata La Baia dei 7 colori, perché tali e tante sono le tonalità di azzurro che si avvicendano, regalando a questo luogo sfumature e riflessi davvero unici. La laguna è alimentata dalle acque dolci di alcuni cenote, molto diffusi in questa regione, ed ha uno sbocco nel Mar dei Caraibi, passaggio attraverso il quale i pirati penetravano nel tentativo di conquistare la città di Bacalar.



Questa zona infatti, ha sempre esercitato un grande interesse nei conquistatori; i maya la abitarono già a partire dal 200 a.C. circa, mentre i primi coloni europei vi si insediarono a metà del XVI secolo. Gli spagnoli conquistarono la regione e la difesero strenuamente dagli attacchi dei pirati inglesi e francesi che miravano a depredare e conquistare il territorio.



Proprio per difendersi da tali attacchi, nonché dalle incursioni degli indios provenienti dall'entroterra, venne edificato a Bacalar il forte di San Felipe, dotato di poderosi cannoni posti sui bastioni e pronti a far fuoco sui nemici. Il forte mantiene tutt'ora la sua originaria imponenza ed è il simbolo della città; oggi ospita un museo all'interno del quale sono esposti armamenti e uniformi coloniali risalenti al XVII e XVIII secolo, da qui inoltre, si può ammirare la laguna, godendo di una posizione sopraelevata.