Donnavventura: un viaggio estremo in Alaska

06:00 - Oggi voliamo verso una delle mete invernali per eccellenza: l’Alaska, siamo quindi alle porte del Polo Nord. Apparentemente dalle piccole dimensioni, l’Alaska presenta invece un territorio che si estende su una superficie pari ad un quinto di quello degli Stati Uniti e rappresenta il maggior stato per estensione fra quelli federali.

Noi ci spingiamo nella regione più settentrionale del paese e più precisamente a Prudhoe bay dove il territorio alaskiano si incontra con l’Oceano Artico, coperto da un’infinita distesa di ghiaccio da ottobre a giugno.



Le strade sono ricoperte da un manto di neve e ghiaccio e gli abeti innevati regalano uno degli spettacoli più belli che il nostro pianeta conosca. Donnavventura è arrivata proprio fino a qui, al Circolo Polare Artico, superando il 70° parallelo e toccando quindi uno dei punti più estremi del globo, tanto affascinante quanto inospitale, dove pare peraltro che, al momento della spedizione, nessun’altra equipe europea vi abbia messo piede a bordo di mezzi propri.



Nonostante le temperature, questa terra è stata popolata fin dall’era glaciale, dai progenitori dei popoli amerindi che qui arrivarono passando per i ghiacci, mentre gli europei la scoprirono molto più tardi, nel 18esimo secolo, grazie al danese Vitus Bering a cui si deve il nome dello stretto.



Il clima presenta temperature rigidissime, tanto che d’inverno si passa da -30°C a 20° di media ed è senz’altro questo il primo fattore che modella il territorio e che determina la scarsa fauna che vi abita. In questa regione il clima è a sua volta fortemente influenzato dalla presenza del mare e dalle ore di luce, perchè, nel periodo estivo, il sole non tramonta mai.



Fra le specie che è possibile incontrare troviamo le pernici bianche, che quasi si confondono nel candido paesaggio che le avvolge, e, immancabili, le renne. Non è difficile infatti incontrarle in branchi, essendo questo il loro habitat naturale. Questi erbivori si potrebbe dire che sono perfettamente equipaggiati per il freddo grazie ad una folta pelliccia per combattere le temperature polari e zoccoli adeguatamente larghi per consentire lo spostamento sul manto nevoso. Sono inoltre dotate di arti forti e resistenti capaci di accompagnarle anche per lunghe distanze in cerca di cibo. Inutile dire che le albe su questi panorami gelati regalano scorci di una bellezza senza precedenti.