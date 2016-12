Donnavventura: un paradiso chiamato Maldive

Chi non sognerebbe di rifugiarsi per un po' in questa dimensione sospesa nello spazio e nel tempo, in cui dimenticare tutto ciò che si trova al di là quel mare, che all'interno degli atolli è quasi immobile, imperturbabile, impegnato com'è ad accogliere centinaia di specie di pesci colorati e creature acquatiche, che rendono anche il mondo che sta al di sotto della superficie delle isole un assoluto incanto.



Per raggiungere questo paradiso terrestre è sufficiente arrivare all'Ibrahim Nasir International Airport di Malé, la capitale del paese, e da qui prendere un idrovolante col quale sorvolare qualcuna fra le oltre 1200 isole maldiviane. Ci si può servire della consolidata TMA, la Trans MaldivianAirways, compagnia aerea che raggiunge con i suoi aeromobili anche le isole più remote e guardandole dall'alto si coglie tutta l'armonia delle loro forme circolai, quasi perfette,come fossero tracciate dalla mano ferma di quello stupefacente Giotto, che lasciò a bocca aperta Sua Santità Benedetto XI, tracciando, come racconta il Vasari: “un tondo sí pari di sesto e di proffilo, che fu a vederlo una maraviglia”.



La scelta è in ogni caso assai ardua, perché gli atolli sono 26, composti a loro volta da un numero variabile di isolette coralline; quelle abitate sono circa 200, metà delle quali ospita resort da sogno. Tra gli atolli più noti e amati vi sono quello di Ari e quello di Lahviyani, ottimi punti di partenza per prendere confidenza con questo paese dalle infinite risorse, senza dimenticare il mondo fantastico che si apre appena al di sotto della superficie dell'acqua, dove tra i coralli si muovono centinaia di specie di pesci colorati e creature marine come tartarughe, mante e stelle di mare, osservabili anche solo facendo snorkeling, armati semplicemente di maschera e pinne.



Non è un caso che le Maldive vengano quasi unanimemente considerate un paradiso terreste, tutto è a portata di mano e sembra studiato a tavolino, per regalare bellezza e benessere, attraverso la semplice e armoniosa perfezione della natura.