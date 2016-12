Donnavventura: un'oasi di tranquillità nel cuore di Marrakech

14:30 - Marrakech è situata al centro-sud del paese e il suo fascino cattura ogni anno milioni di visitatori che amano perdersi nella sua medina che dal 1985 è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. In virtù dei suoi straordinari monumenti, come la grande moschea, la casbah, i bastioni, le porte monumentali e i giardini, ma anche per la centralità politica, economica e culturale che mantenne per secoli.

Le pareti rosse degli edifici le hanno valso il soprannome di "città rossa" e il suo centro è rappresentato dalla grande piazza di Jamaa El Fna, dove non mancano mai artisti ambulanti e incantatori di serpenti.



Marrakech vanta inoltre uno dei più grandi souk del paese, vale a dire il mercato tradizionale berbero, dove un infinito susseguirsi di bancarelle propone i più disparati articoli, dall’artigianato locale alle specialità culinarie sempre speziate e appetitose.



E’ proprio nel cuore della medina che si trova l’Infinity Sea, un accogliente Riad in cui vivere appieno il proprio tempo di viaggiatore, immergendosi placidamente nella dimensione marocchina. Un boutique hotel intimo, tranquillo ed elegante, dove viene posta grande attenzione ad ogni dettaglio. Un’oasi di serenità dove ritrovare il giusto equilibrio tra sogno e realtà, godendo di piaceri sottili e penetranti nel pieno delle atmosfere magiche del Maghreb.



Il riad si trova tra il quartiere di Bab Targzoulte e di Sidi Ben Slimane, nei pressi della Moschea di Sidi Bel Abes, uno dei luoghi storici della città in cui si respira il fascino della cultura e dello stile di vita marocchino.



All’Infinity Sea la tradizione sposa l’innovazione e l’attenzione per l’ambiente, adottando sistemi ecologici per la produzione e il risparmio energetico, nonché scegliendo prodotti provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici, trasformati poi in succulente specialità culinarie.