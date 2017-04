Donnavventura: Trinidad, il gioiello coloniale di Cuba

Trinidad è davvero una città da cartolina, non per nulla viene anche chiamata la città-museo di Cuba: una gemma incastonata tra la Sierra del Escambray e il Mar dei Caraibi. Adagiata, quindi, sul fianco di una collina e cullata dalla brezza del mare, Trinidad è un tripudio di colori, placida e accogliente, che testimonia un passato di artistici splendori.



La cittadina vide la luce nel 1514 con il nome di Villa de la Santísima Trinidad dai conquistadores spagnoli che la resero celebre e ricca pe mezzo del commercio di zucchero e di schiavi.



Il lungo periodo d’isolamento, che andò sino agli anni ‘50 del Novecento, la preservò da sostanziali cambiamenti urbanistici: il suo impianto è ancora oggi uguale a quello originale, con i suoi monumenti un po’ decadenti, ma proprio per questo così carichi di fascino.



Approdando in questo luogo è impossibile non perdersi tra le mille viuzze acciottolate che ne caratterizzano il cuore, a partire dalla grande piazza centrale, Plaza Mayor, circondata da edifici secolari come la Iglesia de Santísima Trinidad.



Il miglior modo per visitare questa vera e propria opera d’arte è lasciarsi trasportare e vagare senza meta tra le sue vie: udendo la musica di qualche ristorante a conduzione famigliare farsi largo lungo la strada, scorgendo l’interno di un’abitazione da una porta aperta o ammirando le vecchie Chevrolet che si aggirano a passo d’uomo.



A Trinidad sembra veramente che il tempo si sia fermato agli anni’50: un universo fatto di sigari, piatti della cucina creola, carretti di campesinos trainati da cavalli, edifici coloniali dalle linee eleganti e dai decori essenziali.



Patria di rivoluzione e musica, Trinidad incanta per la sua forte complessità che regala emozioni ai visitatori, accogliendoli con un’atmosfera sensuale e con la vivacità tutta caraibica del suo popolo.