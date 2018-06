Donnavventura Summer Beach: in onda la seconda puntata

La seconda puntata di Summer Beach è dedicata alla Corsica che i francesi chiamano Ile de beauté, "isola della bellezza" per via dei suoi scenari mozzafiato. In onda domenica 17 giugno alle ore 14.00 su Retequattro.

La prima tappa è Saint Florent, una delle località più chic di tutta l’isola, situata a sud di Cap Corse, nella regione di Nebbio; da qui si raggiunge il Desert des Agriades, una zona selvaggia dove la natura è protagonista assoluta, specie nelle incantevoli spiagge di Lodo e Saleccia. Anche Palombaggia va citata tra le spiagge più belle della costa sud orientale, riconoscibile dai sui pini ad ombrello e raggiungibile percorrendo un tratto costiero molto suggestivo, che rivela quanto sia variegato il litorale corso, in un susseguirsi di calette rocciose intervallate da spiagge candide.



A sud dell’isola, s’incontra un’altra insenatura strepitosa, il golfo di Santa Giulia, un’incantevole lembo di sabbia bianca finissima bagnata da un mare trasparente. Tra Santa Giulia e le bocche di Bonifacio invece, si trova la Rondinara, una perfetta mezzaluna sabbiosa abbracciata dalla tipica vegetazione corsa. Proseguendo il paesaggio cambia e si fanno strada lunghe scogliere bianche a picco sul mare, tra le quali si erge maestoso il Faro di Capo Pertusato, a Bonifacio.

Poco più in là fa capolino un altro faro, questa volta di colore rosso fiammante, è il caratteristico fanale della Madonnetta, segnale che Bonifacio è sempre più vicina.



Le leggendarie Bocche di Bonifacio sono l’affascinante e temuto stretto di mare che separa la Corsica dalla Sardegna, noto per l'intensità del vento e la forza del mare, che spesso rendono l’approdo di navi e traghetti tutt’altro che facile. La vecchia cittadella, arroccata su una falesia calcarea, regala un centro storico pittoresco, in un continuo intrecciarsi di stradine, piazze, antichi palazzi e localini caratteristici tra i quali perdersi.



Dopo Bonifacio è la volta di Ile Rousse, della cittadella fortificata di Calvi e di Porto, circondata dall’imperdibile meta dei Calanchi di Piana, frastagliate rocce color porpora, che grazie all’erosione millenaria hanno creato degli scenari di una bellezza unica, incorniciati dal blu intenso del mare e dal verde vivo della macchia mediterranea. Lasciati i Calanchi di Piana la squadra si dirige verso Ajaccio, città natale di Napoleone.



Risalendo la costa verso nord si raggiunge poi Solenzara, piccola località balneare sita sulla Costa di Madreperla, che prende il nome dai molluschi che un tempo si trovavano qui in grande quantità, e da qui si punta verso Bastia.



