Donnavventura: sport e benessere alle Maldive

06:00 - Che le Maldive siano un autentico paradiso terrestre lo si è sentito dire molte volte e questo, certamente, corrisponde al vero: natura incontaminata, clima delizioso, spiagge di fine sabbia bianca… ed erroneamente si potrebbe pensare che, in quanto “paradiso”, manchino di vivacità. Nulla di più sbagliato! Alle Maldive ci si può divertire, si possono praticare sport acquatici e non, arrivando a sera stanchi morti e soddisfatti per aver vissuto la giornata in maniera piena, contenti di potersi rilassare un po’ sulla spiaggia, godendosi magari un favoloso tramonto. Si possono provare le brezza della pesca d’altura e se si è bravi o magari anche solo un po’ fortunati, pescare marlin, che sono simili a pesci spada per via del rostro e che vengono chiamati anche pesci vela, poiché hanno una pinna dorsale lunga e molto alta.

I mari maldiviani sono eccezionalmente ricchi di specie viventi, alcune facilmente avvistabili navigando, come mante, tartarughe marine o delfini. Il mondo subacqueo poi è tutto da scoprire in ogni suo angolo, anfratto, cavità e conformazione corallina. Sinuose murene, pesci dalle livree sgargianti e timidi pesci pappagallo nascosti fra i tentacoli di un anemone di mare, sono immancabili presenze di questo reef che non smette mai di affascinare, neppure quando lo si osserva per la terza, quarta, decima ed ennesima volta.



Non occorre essere dei subacquei esperti e neppure conoscere i nomi di tutte le specie di pesci e creature marine, per godere appieno dello spettacolo: maschera, pinne e boccaglio sono sufficienti per entrare in questo mondo incantato che si trova a pochi centimetri dal pelo dell’acqua. Tornati in spiaggia poi potrete rilassarvi, magari con una seduta di yoga, così da sentirvi un tutt’uno con la natura che vi circonda, con l’aria tersa e la vegetazione rigogliosa oppure, al contrario, sfidarvi sui campi da beach volley fino a che l’ultimo raggio di sole avrà illuminato i vostri scambi sottorete; a quel punto, esausti, potrete godere di pantagruelici buffet e raffinate cene alla carta dove non mancano mai pesce fresco, frutta e verdura per deliziare sia gli occhi che il palato.



Tra le isole maldiviane troverete certamente quella che più fa al caso vostro, Palm Beach per esempio, nell’atollo di Lhaviyani, vanta un’ampia gamma di attività sportive tra cui scegliere. Gli sport acquatici la fanno da padroni, immersioni in primis, ma anche canoa, paddle, windsurf, jet sky e catamarano; una palestra attrezzata è a disposizione degli amanti del fitness e ci sono addirittura campi da tennis, da squash e da calcetto; beach volley a gogo e poi tanto divertimento alla sera, per sfruttare ogni minuto di una vacanza indimenticabile, perché per qualcuno, rilassarsi, vuol dire non stare fermi un attimo! Le Maldive sono anche questo.