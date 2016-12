Donnavventura: pronto il nuovo team per il Grand Raid del Caribe

Non è stato semplice selezionarle tra le oltre 150 mila iscritte al sito di Donnavventura. I migliaia di video provini pervenuti alla piattaforma di 16mm e le centinaia di ragazze convocate ai vari eventi di selezione, sono diventate 102 finaliste selezionate al campo base di La Thuile, in cui si è svolto un weekend di addestramento e duro lavoro. Qui, sono state individuate le quattro reporter titolari e la riserva pronta a partire.



Sono Elisa, 24 anni, maestra di sci che ama la neve fresca e sogna di aprire un bar sull'oceano; Michela 22 anni, sta concludendo il corso di laurea in Design degli interni presso il Politecnico, ama nuotare, fare jogging, viaggiare e fotografare; Sara, 26 anni, è figlia di una mamma imprenditrice, di un papà musicista ed è l' esatta combinazione tra queste due diversissime personalità. La sua voglia di viaggiare e scoprire il mondo non la abbandona mai.



Tina ha 25 anni, è allegra, simpatica e spontanea, ama viaggiare e stare in mezzo alla gente. Dopo una laurea in Economia ed un breve periodo all'estero attualmente gestisce una piccola azienda di famiglia. Ed infine, pronta a partire come riserva, Patrizia, 25 anni, laureata in lingue e letterature straniere, appassionata di letteratura sudamericana. Adora il sole e gli sport all'aria aperta: dallo snowboard allo snorkeling.



Il team è pronto, non resta che aspettare la partenza di questa nuova grande avventura. Complimenti ragazze!