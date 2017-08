Donnavventura: Port Grimaud e Saint Tropez

Port Grimaud è una piccola cittadina lacustre della Costa Azzurra, che aveva l’ambizione di ricordare Venezia con i suoi caratteristici canali e gli incantevoli moli da cui ammirare il paesaggio circostante. Decine di casette nei colori pastello: ocra, rosae e turchese, con i balconi in ferro battuto e l’immancabile spazio di ormeggio per la barca, sono il risultato di un innovativo quanto riuscito progetto dell’architetto francese Francois Sperry, che ha reso questo villaggio di case in stile provenzale in uno dei centri più frequentati e apprezzati di tutta la Francia. Ed è davvero suggestivo navigare fra queste acque, lasciandosi travolgere dalla quiete di questo unico paesino, nel golfo di Saint Tropez.