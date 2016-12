Donnavventura nell'incantevole isola di Thudufushi

11:37 - Thudufushi è una perla dell’Oceano Indiano, incastonata nell’incantevole atollo di Ari che fa parte dell’arcipelago delle Maldive.

Dall’Italia occorrono circa 10 ore di volo per raggiungere Male, la capitale del paese, e da qui, servendosi di un idrovolante, in circa mezz’ora di volo, si raggiunge la perfetta isola di Thudufushi. E’ l’isola maldiviana per eccellenza: piccola, dalla forma arrotondata, circondata da una bellissima spiaggia di sabbia bianca, lambita dalle calde e trasparenti acque della laguna che la circonda, dove i colori spaziano tra tutte le varietà cromatiche del turchese.



E’ un luogo speciale, elegante, raffinato e romantico ma al tempo stesso accogliente, così da far sentire ogni ospite a proprio agio. Si può scegliere tra i beach bungalow distribuiti lungo la spiaggia nella rilassante penombra della vegetazione tropicale oppure preferire una water villa posizionata sull’acqua, dalla cui terrazza si può accedere direttamente al mare.



Il bianco è il colore dominante, scelto sia per la tinteggiatura esterna delle water villas, sia per gli arredi, moderni ed essenziali, dove però, a dispetto di un’apparente semplicità, non manca ogni tipo di confort. E’ il luogo perfetto per rilassarsi e rigenerarsi, ma non esiste la noia, sono infatti molteplici le attività che si possono svolgere dalla canoa al windsurf, dalle immersioni al più semplice snorkeling, senza dimenticare le escursioni con il dhoni, la tipica imbarcazione di legno maldiviana, usata anche per fare battute di pesca oppure con la barca veloce, per gli amanti di un approccio più sportivo.



Thudufushi è tanto bella al di sopra della superficie del mare quanto al di sotto. I suoi fondali regalano incontri straordinari con la variegata e colorata popolazione marina. Pesci dalle livree sgargianti, placide tartarughe, coralli dalle forme bizzarre che vivono indisturbati in un ecosistema incontaminato e sorprendente.