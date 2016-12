Donnavventura: Milano e la sua nightlife

Da corso Como è possibile accedere al nuovo complesso di Porta Nuova mediante via Vincenzo Capelli, che lo collega al podio, vale dire all'avveniristica piazza Gae Aulenti, così chiamata perché è rialzata di 6 metri rispetto al livello della strada, circondata dalle due torri progettate dall'architetto Cesar Pelli; da qui si raggiunge il quartiere Isola attraverso un ponte che fa parte di quel complesso sistema pedonale che mette in comunicazione le diverse zone di quest'area recentemente e magistralmente riqualificata.



E' certamente uno dei luoghi imperdibili della Milano by night con discoteche, locali e lounge bar tra i meglio frequentati della città, specie durante eventi come la settimana della moda o il salone del mobile, in cui anche vip internazionali faticano a trovare un tavolo negli ambitissimi privé dei locali o nei ristoranti di tendenza che qui non mancano di certo. Se aspirate ad un ambiente più tranquillo e volete gustare qualche piatto o specialità, rigorosamente italiani, o anche solo fare la spesa, percorrendo l'intera via si arriva in piazza XXV Aprile dove si trova Eataly.



Eataly nasce a Torino nel 2007 e nel giro di pochi anni ha portato ben oltre i confini nazionali, il suo concetto di “Mangiare Italiano”, proponendo non solo il meglio delle produzioni artigianali agroalimentari del nostro paese, ma esportando proprio quel modo tipicamente nostrano di stare a tavola. Eataly riunisce un gruppo di piccole aziende che lavorano nei diversi settori dell'enogastronomia italiana, ma perseguono l'obbiettivo comune di fa conoscere la biodiversità del nostro paese ispirandosi a parole chiave come sostenibilità, responsabilità e condivisione.



Nella sede milanese si può osservare le preparazione quotidiana di pasta fresca di tutte le fogge; pane e pizza vengono cotti in grandi forni a legna, mentre il casaro prepara quotidianamente mozzarella fiordilatte ma anche stracciatella, ricottine e primo sale. Un luogo dove non va a fare semplicemente la spesa, ma si fa e si vive la cultura italiana in una delle sue declinazioni che più il mondo ci invidia, l'enogastronomia, ovvero quella combinazione perfetta di arte culinaria e cultura enologica.



Come se questo non bastasse, Eataly va oltre, facendosi vero e proprio luogo di incontro attraverso un fitto calendario di eventi, che comprendono corsi di cucina e di pasticceria, alcuni dedicati anche ai bambini e alle famiglie, nonché spettacoli serali di vario genere, di cui godere mentre si cena in uno dei diversi ristoranti che si affacciano sul palco.