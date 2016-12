Donnavventura: le reporter a Saint Tropez

La Costa Azzurra sfila veloce sotto gli occhi delle reporter che si lasciano alle spalle Villefrance, Nizza, la croisette di Cannes, le Calanques, Saint Raphael e Saint Maxìm. Da qui a St.Tropez il passo è breve.



St.Tropez, San Trop per gli amici, è caratterizzata da un agglomerato di casette colorate e dai tetti rossi affacciate sull'omonimo Golfo. Salita alla ribalta negli anni '60 grazie al fascino dei divi di Hollywood ma soprattutto di una delle immortali icone di stile francese, Brigitte Bardot, è ancora oggi una delle destinazioni più irresistibili del sud della Francia, nonché una delle più esclusive e modaiole. Dal 1958 a oggi “B.B.” ha vissuto qui a St.Tropez nella sua villa Madrague, ma si è “ritirata” dalla scena, mentre non si è spenta la mondanità di St.Tropez che ogni giorno regala una passerella continua di personaggi dello show biz e non solo, tutti in fila per mettersi in mostra con le loro griffe e macchine da capogiro.



Il centro di Saint Tropez è tutto un alternarsi di vicoletti lastricati, portici, case colorate ed è qua e là intervallato negozietti e ristorantini tipici. Ovviamente uno dei modi migliori per assaporarne l'atmosfera che caratterizza San Trop, è quello di arrivarci via mare e di concedersi una passeggiata lungo il suo porticciolo che ogni giorno si anima con le opere di artisti e pittori donando un tono di colore in più ai suoi “quai”.



Ma se Saint Tropez è sinonimo di mondanità non potevano mancare gli svaghi notturni e la caccia al locale più giusto è uno dei must per i visitatori. Le Donnavventura, per una serata un po' speciale e per salutare questo pittoresco angolo di Francia, hanno scelto l'Opera, un locale affacciato direttamente sul porticciolo dove si mangiano ottimi frutti di mare. Come potevano resistere?