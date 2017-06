Donnavventura: le isole thailandesi nel Mar delle Andamane

Dopo la brulicante vita della capitale, arrivare al sud del paese regala nuove emozioni: il paesaggio cambia, come cambiano i volti delle persone che lo abitano. Ci si immerge nella natura più selvaggia, nelle acque le cui sfumature variano dal blu intenso al verde smeraldo e negli angoli più suggestivi di questo territorio ricco di contrasti e dal fascino esotico.



Lembi di sabbia bianchissima naturalmente riparati da foreste di mangrovie che lasciano filtrale i raggi del sole e al tempo stesso rappresentano un buon riparo durante le ore più calde della giornata. Numerose sono le aree naturali protette, vere e proprie oasi naturali, dove poter godere della bellezza del luogo rispettando il suo equilibrio ambientale.



Durante la navigazione è incredibile ammirare le maestose pareti di roccia ricoperte da una fitta vegetazione, minuscole isole vergini, grotte e spiagge di palme e sabbia finissima e candida. Bamboo Island e Chicken Island nella provincia di Krabi sono le destinazioni perfette per chi cerca tranquillità e uno scenario da sogno. Un vero e proprio paradiso nel quale godere a pieno dell’autentica bellezza di questa terra, così amata dai viaggiatori eppure ancora così intatta.



Lo stuolo di long tail boat, le tradizionali imbarcazioni di legno thailandesi usate dai pescatori, colorano e caratterizzano il porticciolo di Ao Nang, e sono sicuramente uno dei simboli di questo paese.

La visita dell’isola continua con un trasferimento nell’entroterra di Krabi, precisamente a Khlong Thom, per una giornata all’insegna del benessere al Wareerak Hot spring Retreat: un angolo di pace immerso nella natura dove tra vasche di acqua calda termale e massaggi con oli essenziali, si scopre una delle più significative e antiche tradizioni della Thailandia.



Nei mesi autunnali in questa parte della costa può capitare di imbattersi in brevi temporali, ciò non diminuisce il fascino di questi luoghi, e anzi, è un utile incentivo per visitare aree sconosciute in sella alla mountain bike!

Nella baia Phang Nga si trova l’arcipelago di Koh Yao, costituito da 44 isole equidistanti da Phuket e Krabi; Koh Yao Noi è l’isola principale e attrae per il suo paesaggio variegato con foreste di mangrovie che fiancheggiano la costa occidentale, lunghissime spiagge di sabbia bianca, e piccoli e modesti villaggi nell’entroterra.



La destinazione più conosciuta e amata dai viaggiatori è Phi Phi Island, scelta come location per “The Island” il film interpretato da Leonardo Di Caprio e ambientato proprio nelle acque cristalline di questo arcipelago; Costituito da sei minuscole isole è un susseguirsi di spiagge deserte e baie nascoste. Il fenomeno della bassa marea non fa che accrescere la meraviglia di questo luogo, permettendo di passeggiare sulla infinita distesa di sabbia soffice e ammirando i magici colori di questa affascinante parte della Thailandia.