Donnavventura: la Polinesia e il trekking sottomarino

Moorea è situata a circa 18 km a nord-ovest di Tahiti , in Polinesia Francese e fa parte dell’arcipelago delle isole della Società. Il suo antico nome era Eimeo: in tahitiano significa "ramarro giallo" da attribuirsi all’antica famiglia che la governò per prima. Si tratta della tipica isola tropicale presente nei sogni di ognuno di noi: sabbia corallina, picchi scoscesi, passaggi lussureggianti, meta ideale sia per rilassarsi che per dedicarsi ad attività più avventurose come escursioni in montagna, immersioni, snorkeling o surf.

Sicuramente l’attrattiva principale è costituita dalla sua ampia laguna, dall’acqua tiepida, chiara e turchese. Facendo immersioni o snorkeling è possibile incontrare diverse specie marine, come tartarughe, razze o squali.



La barriera corallina polinesiana è famosa per la sua ricchezza e la sua varietà di pesci colorati attira continuamente appassionati di immersioni, da ogni parte del mondo. Un acquario tropicale in cui si muovono centinaia di piccoli pesci che sgusciano e si nascondono fra i coralli a pochi centimetri della superficie, in un’acqua dalla limpidezza assoluta.



Il dolce ritmo della vita e il fascino senza tempo di questa terra incantano immediatamente i viaggiatori: baie sontuose, così come il lussureggiante paesaggio montuoso che si staglia in contrapposizione al blu cristallino della laguna, la rendono meta imperdibile e indimenticabile.



Un modo alternativo e decisamente unico per andare alla scoperta del fondale dell'isola consiste nel trekking sottomarino, una pratica che permette di camminare sul fondale del mare e avvicinarsi alle specie marine, sentendosi un po’ come pesci o astronauti sulla luna. All'interno dello scafandro viene continuamente soffiata aria, in modo tale che si forma una sorta di bolla, che permette di respirare. Un'esperienza divertente e affascinante allo stesso tempo.