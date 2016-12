Donnavventura: la movida di Playa del Carmen

Il suo antico nome è Xaman-Ha che significa Luogo dove sorgono le acque del Nord. Da qui i Maya salpavano per andare a rendere omaggio alla dea della fertilità, Ixchel, sull'isola di Cozumel, distante poche miglia dalla costa. La popolazione, oggi, è composta sia da messicani sia da un'alta percentuale di stranieri, provenienti da oltre 40 paesi del mondo, e tra di essi sono moltissimi gli italiani.



Il clima gradevole tutto l'anno, la straordinaria bellezza del Mar dei Caraibi e non ultime le opportunità di lavoro, hanno trasformato questo villaggio di pescatori nell'epicentro di uno sviluppo turistico senza pari. L'offerta è estremamente variegata, si va dalle strutture alberghiere di primo livello, dotate di ogni tipo di confort e adatte ai viaggiatori più esigenti e viziati, alle decine di piccoli e carismatici alberghi che trasmettono ancora il fascino del villaggio, mentre una serie infinita di bar, ristoranti e locali sulla Quinta Avenida, l'arteria pedonale, costituiscono l'alternativa modaiola ai moltissimi ristoranti tipici e alle taquerias, dove si servono i tradizionali taco messicani.



Le attrattive della Riviera Maya in generale sono molte, a partire da Cancun che viene definita come una piccola Miamied è la destinazione preferita dai turisti nordamericani, mentre Tulum, nota per i suoi siti archeologici, è una località più gradita al turismo ecologico. Playa del Cramen invece,oltre ad essere perfettamente collegata con qualsiasi sito archeologico o tour ecologico della penisola, combina lo stile informale e festaiolo delle sue notti, alle sue spiagge dall'invitante clima caraibico.



E' impossibile annoiarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma se si è in cerca di qualcosa di davvero speciale e letteralmente spettacolare, il Coco Bongo è il posto perfetto. E' un locale unico, dove nella stessa sera si susseguono a ritmo indiavolato concerti, spettacoli circensi con acrobati, cabaret, tributi e live show con sosia di grandi artisti come Madonna, Bruno Mars o Rihanna per citarne alcuni, film, musica, coriandoli e palloncini fino al mattino. La quintessenza della festa in una località che ha fatto del divertimento il suo marchio di fabbrica.