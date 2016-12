Donnavventura: la magia delle Maldive

Le Maldive, la quintessenza del relax e del benessere, il luogo dove anche le delicate combinazioni cromatiche della natura sembrano studiate appositamente per far sognare e dimenticare il resto del mondo. Una dimensione magica facile da raggiungere, dove non serve rincorrere un frettoloso coniglio bianco e saltare in un buco ai piedi di un albero, come l'impavida Alice, ma basta un biglietto aereo per atterrare a Malé, la capitale. Da qui, a bordo di un idrovolante, potrete raggiungere l'isola che avrete scelto, fra le oltre 1200 che costellano l'arcipelago, distribuite lungo 800 chilometri sulla linea dell'Equatore, nelle acque turchesi dell'Oceano Indiano.