Donnavventura: l'allegria del Belize

La carovana lascia il Messico ed entra in Belize,l'unico paese anglofono del Centro America, grande, più o meno, quanto la Toscana. La prima tappa è Belize City e da qui si decolla in elicottero per sorvolare il Great Blue Hole, una grande dolina carsica subacquea di spettacolare bellezza, un cerchio perfetto di color blu intenso, che sembra appoggiato su di un mare turchese. Fu scoperto dal grande esploratore Jacques-Yves Cousteau nel 1971 ed oggi è una delle mete più ambite dai sub di tutto il mondo.



Di ritorno a Belize City si scatena la festa, siamo infatti nel bel mezzo delle celebrazioni in occasione dell'indipendenza, ottenuta nel non lontano 1981; da allora dieci giorni all'anno sono dedicati a questa ricorrenza, festeggiata con una fitta serie di eventi e attività; ovunque vengono esposte bandiere e coccarde con i colori nazionali e a Belize City si svolge il carnevale più ricco, vivace e affollato del paese. E' un autentico tripudio di colori, dovevengono allestiti carri allegorici che sfilano per le strade insieme a ballerine e ballerini in costume, bambini di tutte le età e l'intera cittadinanza partecipa alla festa.



Il Belize è conosciuto anche per le sue isole settentrionali, tra cui la Isla Bonita, cantata da Madonna. E' qui che si trova San Pedro, con la sua atmosfera caraibica e le casette variopinte.



Il viaggio prosegue in direzione sud e raggiunge Hopkins, sulla costa, dove vive una comunità garifuna, un'etnia di origine africana, che il team incontra qui per la prima volata ma che avrà modo di conoscer meglio,soprattutto in Honduras.



Si riparte in direzione di Placencia, all'estremità meridionale del paese, dove il team va alla scoperta di piccole isole al largo della sua costa e si immerge nella barriera corallina belizeana,la Belize BarrierReef, un sistema naturale eccezionale che vanta la più alta biodiversità marina dell'Oceano Atlantico e questa è una delle ragioni per le quali nel 1996 è stata inserita dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità.



