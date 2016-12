Donnavventura in Spagna: da Cadaqués a Valencia

06:00 - La quarta puntata di Donnavventura si apre con la Camargue, una delle più affascinanti regioni della Francia, fatta di enormi specchi d’acqua salmastra, di praterie, di saline, ma anche di mare e distese di sabbia. Il modo migliore per andare alla scoperta di questo territorio è al galoppo. Non c’è nulla di più suggestivo del cavalcare i bianchi cavalli camarghesi, sulla splendida spiaggia di Saintes Maries de la Mer, magari all’alba o al tramonto.

Ma è tempo di lasciare la Francia ed entrare in Spagna. La prima tappa è la cittadella di Cadaques che sorge nella parte più orientale della Costa Brava. Si tratta di un pittoresco villaggio di pescatori, caratterizzato da viuzze e scorci incantevoli, che hanno stregato poeti, letterati ed artisti del calibro di Pablo Picasso e Salvador Dalì che vi abitò per diversi anni. La sua casa museo è un autentico labirinto disseminato di oggetti, decori, ricordi e dettagli surrealisti.



Lasciata Cadaques la carovana si dirige verso Barcellona, una delle più amate città spagnole. Imperdibile è una passeggiata sulla Rambla, il viale che collega il porto antico, dominato dalla statua dedicata a Cristoforo Colombo, alla Plaça de Catalunya. Ma le attrattive di questa città sono innumerevoli, dai suoi mercati tradizionali come quello di Els Encans e de la Boqueria, all’avveniristica Torre Agbar, il terzo edificio più alto della città. Senza dimenticare ciò che ha prodotto il genio di Antoni Gaudì, architetto della Sagrada Familia e delle strabilianti Casa Batlló e Casa Milà, giusto per citare alcune delle sue fantasiose ed articolate opere.



A Barcellona il team viene raggiunto dalla fashion blogger Elena Barolo che porta le viaggiatrici alla scoperta della parte più glam e modaiola del capoluogo catalano. Ma il tempo vola e il team deve rimettersi in carovana per raggiungere Valencia. Come è stato per Barcellona con Gaudì, anche questa città porta l’indelebile segno di un genio dell’architettura, questa volta contemporaneo, si tratta di Santiago Calatrava. Sicuramente la sua opera più prestigiosa è la futuristica Città delle Arti e della Scienza, una vera e propria città nella città. Si tratta di un centro ludico-culturale che sorprende per le sue caratteristiche stilistiche e la sua complessità concettuale, in grado di divertire, insegnare e divertire allo stesso tempo.



Fa parte del complesso anche l’Oceanografic, il più grande parco marino d’Europa, che ospita un’impressionante numero di specie animali, tra cui trichechi, beluga, pinguini, ognuno ospitato in un ambiente che ne riproduce fedelmente l’habitat naturale. Ricco di suggestioni è anche il centro storico della città con il caratteristico Barrio del Carmen, dove svettano le Torri di Serrano. Ultima tappa sono le isole Baleari. Avremo un assaggio di Ibiza, che non è solamente la capitale del divertimento europeo, ma regala anche angoli sperduti, spiagge assolate e una cittadella ricca di storia.



L’appuntamento con questa quarta puntata di Donnavventura è previsto per domenica 8 Febbraio, alle ore 13:50 su Rete4.