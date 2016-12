Donnavventura: in partenza il Grand Raid del Caribe

06:00 - La combinazione 16mm - Donnavventura si è rivelata vincente ancora una volta. Tutte le ragazze selezionate per fare parte del nuovo team avevano infatti inviato il loro video provino al portale. Scopriamo insieme chi sono le nuove reporter del programma.

Le fortunate sono Elisa, nata in Francia e maestra di sci; Michela, la più giovane del gruppo, laureata in Design degli Interni; Sara, di Faenza, laureata in scienze della comunicazione e Tina, laureata in economia che gestisce la piccola azienda di famiglia.



Oltre alle quattro titolari, anche la riserva Patrizia è stata selezionata attraverso il portale di 16mm. Patrizia è laureata in lingue e letterature straniere e vive a Saluzzo, in Piemonte.



Sono stati oltre mille i video pervenuti e la redazione di Donnavventura li ha visionati uno ad uno, così da individuare le candidate più promettenti ed invitarle all’evento di selezione finale che si è tenuto nella splendida cornice di La Thuile. Le ragazze protagoniste dei 5 video provini più votati, sono state anch’esse invitate di diritto alla finale. Una combinazione proficua che certo verrà rinnovata.