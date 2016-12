Donnavventura in Mozambico

L 'Africa da sempre esercita un fascino particolare nei viaggiatori, un'attrazione ancestrale a cui pochi sanno resistere, non per nulla si parla di mal d'Africa, intendendo quella sorta di malessere, di nostalgia, che colpisce chi lascia quella terra dopo averci vissuto per un certo periodo. Un continente sterminato , misterioso, ricco di culture diverse , di scenari naturali selvaggi, dominati da forti colori e contrasti. Un paese ancora poco conosciuto ma estremamente interessante è il Mozambico . Si trova nella parte sud-orientale del continente, affaccia sull'omonimo canale del Mozambico che lo separa dal Madagascar e confina a nord con la Tanzania e a sud con il Sud Africa.

Morfologicamente è diviso in due macro aree, a nord si trova la regione degli altopiani, mentre la parte centrale e meridionale sono prevalentemente pianeggianti, solcate da numerosi fiumi, tra cui lo Zambesi. Vanta oltre 2400 chilometri di costa lungo i quali si trovano infinite spiagge bianche, lambite da un mare cristallino e considerate fra le più belle del continente.



Il Mozambico è un'antica colonia portoghese che ha ottenuto l'indipendenza nel 1975 e il portoghese è ancora la lingua ufficiale, anche se vengono parlate diverse lingue locali, ritenute, a ragione, un prezioso patrimonio culturale, distintivo dell'identità del paese. La sua popolazione è ospitale e sorridente, appartenente ad etnie diverse, riconducibili principalmente all'etnia dei bantu.



Nel paese sono ancora poche le strutture ricettive di livello, tra queste spicca il nuovo Diamonds Mequfi Beach, appena inaugurato a Pemba, nel nord del Mozambico, a circa un'ora dall'aeroporto internazionale. Un resort a 5 stelle ideale per coloro che desiderano concedersi un soggiorno tra relax, comfort ed eleganza, immerso nella natura, con bianchi bungalow dal tipico tetto in stile locale, distribuiti tra le dune di sabbia di Mecufi, con vista sull'Oceano Indiano. Tutte le camere infatti hanno una veranda privata con vista sull'oceano e doccia all'aperto. Sono arredate con stile moderno utilizzando materiali locali e design contemporaneo. Ogni dettaglio è curato con la massima attenzione così da far sentire gli ospiti sempre protagonisti della loro vacanza.



Il resort sorge in una delle aree più incontaminate del paese e da qui si può partire alla volta di spettacolari ed emozionanti escursioni, alla scoperta delle bellezze di questo paese e, in base alla stagione, si possono osservare le balene che transitano nel canale del Mozambico. Si possono poi praticare i più svariati sport acquatici, dalla canoa al kitesurf, fare snorkeling, immersioni, pesca sportiva ed anche andare alla scoperta dell'entroterra con i quad, oppure lasciarsi serenamente coccolare dalle sapienti mani degli esperti operatori del centro benessere.



Il Muva African Rain Spa offre agli ospiti colori e immagini della terra africana, in un ambiente rilassante e accogliente che invita ad assaporare un'esperienza unica e preziosa. Vengono utilizzati ingredienti e risorse naturali quali piante, fiori, sale, grani, spezie, miele selvatico e zucchero grezzo. I trattamenti sono basati sulle antiche tradizioni africane, asiatiche ed europee con lo scopo unico di ringiovanire il corpo, rinvigorire l'animo e arricchire la mente.