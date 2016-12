Donnavventura: in barca alla scoperta delle Maldive

11:00 - Quando si pensa alle Maldive, ci si immagina quell’infinita serie di isole, racchiuse in atolli, che sembrano formare una collana di perle, adagiata sulle più cristalline acque dell’Oceano Indiano. Un autentico sogno ad occhi aperti nel quale, però, non è cosi semplice orientarsi. Come fare a scegliere l’isola perfetta?

Non è detto che si debba per forza sceglierne una sola, anzi, cosa c’è di più affascinante del navigare tra queste isole paradisiache, attraccando di tanto in tanto, ed andando alla scoperta di scenari sempre diversi.



Il Duca di York è ciò che fa per voi, con i suoi 36 metri di lunghezza e 11 di larghezza sarà il vostro resort galleggiante, una realtà esclusiva e raffinata che vi permetterà di approfittare di tutta la bellezze delle Maldive, delle sue isole deserte, dalle spiagge bianchissime, quasi accecanti, sino ai suoi caleidoscopici fondali, sempre ricchi e variopinti data la straordinaria varietà di specie di pesci, coralli e molluschi.



Il Duca di York ha un tender come barca d’appoggio per gli spostamenti veloci ed anche un dhoni, la classica imbarcazione in legno maldiviana, con la quale andare alla scoperta della barriera corallina: basteranno pinne e maschera per entrare in questo che sembra un fluttuante mondo fatato. Sulla barca sono disponibili sia le attrezzature per lo snorkeling, che quelle per fare immersioni. Non vi perderete neppure un centimetro di questi fondali che sono fra i più belli al mondo. Di ritorno sul Duca, troverete ad accogliervi cabine confortevoli, solarium, piacevoli aree relax, una spa dove farvi coccolare ed una cucina con specialità da leccarsi i baffi.



Lasciatevi trasportare dal dolce rollio della navigazione, in queste acque trasparenti, piatte come tavole, vedrete che sogno e realtà si confonderanno tra loro, regalandovi una vacanza indimenticabile.