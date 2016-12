6 maggio 2015 Donnavventura e il nuovo volto dei Navigli Quartiere vivace e romantico è caratterizzato da botteghe di artigiani, gallerie d'arte ed è un luogo d'incontro per giovani e artisti Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - I Navigli di Milano sono un sistema di canali artificiali, realizzati a partire dal XII secolo, che in passato hanno permesso alla città di essere in comunicazione con il basso Ticino, il lago di Como e quello Maggiore, aprendo così la via per la Svizzera e l’Europa Nordoccidentale.

Il loro ruolo nella storia della città è stato di primaria importanza, non solo per il commercio, per esempio anche il delicato marmo di Candoglia, utilizzato per la costruzione e la manutenzione del duomo, arrivava via acqua.



Oggi i navigli costituiscono una delle principali attrattive della città, per via della loro atmosfera rilassata e per quella vocazione artistica che da sempre li caratterizzano. Lungo i loro argini infatti si aprono cortili che potremmo definire “degli artisti”, dove pittori, scultori, architetti e poeti si sono sempre confrontati sulle rispettive forme d’arte, contribuendo a dare ai navigli quella loro allure così particolare.



Si trovano anche locali, ristoranti, caffè, luoghi d’incontro che soprattutto nella bella stagione e nelle calde sere d’estate, sono meta prediletta dei milanesi, tanto quanto dei turisti in cerca di svago e leggerezza.



In occasione di Expo la darsena, vale a dire il porto cittadino, è stata restituita alla città, riqualificata ed ora appare in tutto il suo orgoglioso specchio d’acqua in cui si è tornati a navigare. Questo angolo di città, amato da sempre, è ora più bello che mai.