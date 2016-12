Donnavventura: dal Principato di Monaco, al via la nuova spedizione

06:00 - 25 anni di spedizioni in tutto il mondo e 25 anni di emozioni che hanno accompagnato le nostre reporter. È un appuntamento importante quello di quest’anno per Donnavventura e per questo non mancheranno novità e qualche cambiamento, già a partire dalla prima puntata.

Si comincerà con un riassunto dell’intera spedizione partita dalla “nuova Milano” che si sta preparando ad accogliere l’Expo per raggiungere il Principato di Monaco e da qui la Costa Azzurra. Poi da Saint Tropez l’inizio di una crociera in catamarano fino alle Porquerolles. Seguiranno la Camargue, la costa spagnola sino a raggiungere Lisbona in Portogallo passando anche da Ibiza e Formentera. E ancora Gibilterra, il Marocco, col suo deserto e la sua storia. Infine, dal deserto del Sahara alle colorate isole dell’arcipelago di Capo Verde.



La grande novità è rappresentata soprattutto dal racconto delle singole protagoniste del team al fine di conoscerle meglio. Dal primo provino alle fasi di selezione finale, dalla scelta del team fino all’addestramento. Quali sono le emozioni più forti provate dalle candidate? Quali invece quelle delle protagoniste? Saranno le stesse Donnavventura a raccontarcelo in una puntata tanto coinvolgente quanto ricca, in cui le vere protagoniste sono proprio loro, le ragazze selezionate e preparate a questa lunga avventura della quale per ora ne abbiamo solo un assaggio.



Ma chi sono le Donnavventura partite quest’anno? Ana, 31 anni, di Udine, Donnavventura dal 2009, Aliuska 31 anni, di origine cubana farmacista di Roma, Camilla 20 anni di Padova, studentessa di mediazione linguistica e culturale, Francesca 25 anni di Chioggia neo laureata in economia internazionale, Lorena 28 anni di Torino, laureata in cinema e laureanda in comunicazione dei media, Michela 28 anni, di Reggello (Firenze), già Donnavventura dal 2011 e Stefania 33 anni, di Domodossola, anche lei già Donnavventura dal 2006.



L’appuntamento col noto format si rinnova quindi anche quest’anno, in occasione del suo venticinquennale, tutte le domeniche alle ore 13:50 su Rete4.