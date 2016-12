Donnavventura compie 25 anni e ci regala un libro

Si tratta proprio di un autentico giro del mondo, raccontato dalle sue protagoniste, da tutte quelle neo-reporter che hanno avuto la fortuna di essere scelte per partecipare ad una delle spedizioni che hanno percorso il mondo in lungo e in largo, dai Poli all'Equatore, attraversando tutti i continenti. In linea con la filosofia di Donnavventura, da sempre proiettata verso il futuro e attenta alla multimedialità, all'interno del libro sono presenti diversi codici Qr, che rimandano a sezioni interattive consultabili on line, con gallerie fotografiche, nonché la prefazione letta dalla stessa autrice, una donnavventura d'eccezione, Ana Saranovic.



Ana ha preso parte al Grand Raid degli Stati Uniti nel 2009 e da allora è stata protagonista di tutte le edizioni del programma, compresa quella in corso. E' lei a tratteggiare con la sua penna leggera immagini che catturano il lettore e lo portano per mano nel mondo di Donnavventura; le sue parole prendono la consistenza della materia, il calore del sole, il profumo delle spezie, la sensazione del vento tra i capelli mentre risuonano sempre più vicine le note di quel “Somewhere over the rainbow” che è colonna sonora del programma. Il libro si snoda attraverso paesi e continenti, raccontati dalle viaggiatrici stesse; episodi inediti, ricordi, divertenti aneddoti che si sono consumati a telecamere spente e la sensazione palpabile che per ogni Donnavventura sia stato qualcosa di davvero importante. Non solo un viaggio, ma una vera e propria esperienza di vita che ha cambiato le prospettive di tante, facendo acquisire nuove consapevolezze e nutrendo sogni e aspirazioni che, diversamente, sarebbero rimasti chiusi in un cassetto invece di essere coltivati, trasformandosi, magari, in realtà.



Chi c'è dietro a tutto questo? Il signor Donnavventura, ideatore, produttore e capospedizione di questo programma così anomalo e speciale, dalla forte identità e dalla grande anima, caratteristica assai rara e difficilmente reperibile in altri format e questo perché Donnavventura non è un semplice "prodotto televisivo", ma è un autentico mondo a se stante, che ruota solidamente attorno al proprio asse, Mr. Maurizio Rossi!