Donnavventura: cinque stelle sotto il cielo di La Thuile

Le torride temperature estive ci stanno davvero mettendo alla prova, allora perché non rifugiarsi in una delle più belle località dell'intero arco alpino, in cerca di refrigerio e tante cose da scoprire? La Thuile vanta uno degli scenari più spettacolari della Valle d'Aosta , sorge infatti a 1'441 metri di quota al confine con la Francia, nel cuore delle Alpi Graie, in una vallata abbracciata dalla catena del Monte Bianco e dal Ghiacciaio del Rutor, attraversata dalle limpide acque torrentizie della Dora Rutor e della Dora del Vernay, affluente della Dora Baltea.

Nonostante sia una rinomata stazione sciistica, ha comunque saputo conservare nel tempo la sua identità di villaggio alpino, mantenendo intatta quell'atmosfera calda ed accogliente che ne hanno da sempre decretato il successo. La Thuile custodisce un ricco tesoro di tradizioni culturali, ma anche di paesaggi naturali di rara bellezza che possono essere scoperti e apprezzati tutto l'anno, specie in estate, quando la natura si manifesta in tutti i suoi colori e profumi.



La località offre sistemazioni alberghiere di vario genere e livello, ma vi è un solo hotel a 5 stelle, inaugurato da pochi mesi e già entrato nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di soggiornarvi, si tratta del Nira Montana.Situato in un luogo incontaminato e tranquillo, il Nira Montana è certamente un ottimo punto di partenza per visitate il Monte Bianco, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, le spettacolari cascate del Rutor o le ottocentesche Terme di Pré Saint Didier, solo per fare alcuni esempi, e una volta rientrati in hotel, potrete lasciatevi sedurre dal lusso più puro e accogliente. Potrete trovare ristoro nella Spa, assaporare la migliore cucina italiana e soprattutto rilassarvi.



La Nira Spa è ispirata agli elementi della natura e agli splendidi panorami alpini che circondano l'hotel e offre una vasta gamma di trattamenti, nonché programmi su misura a base di prodotti naturali per venire incontro alle specifiche esigenze degli ospiti. E' dotata di palestra, piscina coperta, sauna, bagno turco, vitarium e area Terre &Aqua. Anche nelle camere si ritrova lo stesso slancio verso la natura, espresso attraverso la scelta di materiali e tessuti, il legno dei pavimenti richiama i tronchi degli alberi ed anche la fantasia delle tappezzerie è a tema "silvestre", il tutto in una sapiente fusione di stile tradizionale e prorompente modernità.



Il Nira Montana inoltre, presta particolare attenzione al benessere dei più piccoli ed è particolarmente adatto alle famiglie, in quanto dispone di camere family e propone specifici menù per bambini. La vacanza perfetta per tutta la famiglia.