Donnavventura, Berenice: i fondali più esclusivi del Mar Rosso

Il resort sorge sulla splendida spiaggia di Baia Di Lahami, un'oasi di pace dove godere di una vacanza all'insegna del relax e della meraviglia dei fondali marini. Gli ospiti possono scegliere fra varie tipologie di sistemazione, ma le più ambite sono certamente le ville, disposte a schiera a due passi dal mare. Sono delle vere e proprie suite, spaziose e dotate di ogni confort, alcune hanno anche una piscina privata.



In un resort di questo livello non poteva mancare una spa dove lasciarsi coccolare, scegliendo tra i vari trattamenti estetici proposti ed infine, l'immancabile appuntamento con il Tea Time, l'ora del tè, in perfetto stile TClub. Gli amanti di snorkeling e diving troveranno davvero il loro paradiso. Quello di Berenice è infatti uno dei reef più ricchi al mondo di flora e di fauna. Basta essere muniti di maschera e pinne per godere di uno spettacolo davvero mozzafiato.



Non lontano dalla costa poi, raggiungibili in barca, ci sono numerose secche, tra le quali quella di Malahi, ad un'ora di navigazione verso est, conosciuta con il nome di “labirinto” per via dei suoi pinnacoli quasi affioranti a pelo d'acqua, che creano un intricato e suggestivo dedalo sottomarino. Un biologo marino è a disposizione degli ospiti e adiacente al resort vi è il centro diving dove noleggiare le attrezzature e dal quale partire verso le secche.



Le immersioni in questo mare sono sempre molto generose, anche per chi si limita allo snorkeling perché è un po' come ritrovarsi in un immenso acquario, tanto sono variopinti questi fondali. Coralli dalle forme più bizzarre qui la fanno da padroni e si possono trovare anche i sempre più rari coralli molli in un vero tripudio di colori. Tra gli anemoni è facile scorgere i pesci pagliaccio, per non parlare delle decine e decine di altre specie che si incontrano abitualmente: pesci pappagallo, scorpione, napoleone ed anche dei magnifici esemplari di tartarughe marine.