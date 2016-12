Donnavventura: auguri dal mondo

Si comincia con le isole dell'arcipelago di San Blas, al largo della costa panamense, una dimensione incontaminata e poco conosciuta, tanto autentica quanto spettacolare. Acque trasparenti e spiagge immacolate, bianche ed abbaglianti quanto le nevi di St.Moritz, nell'alta Engadina, ad oltre 1800 metri di altitudine, seconda meta proposta.



Si vola poi oltre oceano, raggiungendola frizzante e languida Miami in contrapposizione con l'iconica, dinamica e scintillante New York, la città che non dorme mai, protagonista di canzoni e film indimenticabili che da sempre ne celebrano l'ineguagliabile atmosfera.



Il team di Donnavventura da Cuba si sposta alle Bahamas, un arcipelago composto da oltre 700 isole e isolette, bagnate da un'acqua che più limpida e cristallina non si può e da qui si lancia la proposta delle Seychelles, così belle da sembrare un pezzetto di paradiso terreste caduto nel bel mezzo dell'Oceano Indiano; oceano in cui si trova anche il Madagascar con le sue spiagge di sabbia fine e le favolose isole settentrionali tra cui NosyIranja e Tsarabanjina.



Dopo il tradizionale taglio del panettone, riparte l'ideale sfida tra i due team e la meta proposta dalla squadra che si trova a La Thuile è la California, chiamata The Golden State lo Stato dell'oro o anche lo Stato del sole per via del suo clima subtropicale che la rende una meta appetibile tutto l'anno, senza dimenticare San Francisco la più raffinata ed europea città statunitense con il suo simbolo assoluto: il Golden Gate.



Non abbiamo ancora finito di sognare e quando si parla di mete da sogno, non possono mancare le Maldive, con le loro isole dai contorni perfetti e i colori pastello; a fare da contraltare un altro arcipelago, il più lontano di tutti, quello delle Hawaii, lontane 4000 chilometri dal resto del mondo, selvagge, ricche, lussureggianti e primordiali, bramate dai surfisti e dagli amanti della natura.



Ma i contrasti non sono ancora finiti, rimaniamo nell'Oceano Pacifico a sud-est delle Hawaii e raggiungiamo le Fiji,dove la bellezza della natura in tutte le sue forme rimanda alla perfezione originale del giardino dell'Eden.



Il team di La Thuile invece, rimane fedele alla neve proponendo un'altra ambitissima meta sciistica, adagiata ai piedi del versante svizzero della più riconoscibile ed evocativa delle montagne, il Cervino; stiamo parlando di Zermatt.



Dalle vette alpine ci si tuffa in una delle più ricche e spettacolari barriere coralline del mondo, quella della Nuova Caledonia. Un'isola lunga e stretta non lontana dalla costa orientale del continente australiano, che vanta una natura potente e lunghe spiagge dalla sabbia fine come borotalco.



L'ultima proposta di viaggio riguarda una delle mete più in voga negli ultimi anni, Dubai, città stupefacente, grandiosa e ultra moderna, dove tutto è possibile, persino sciare quando le temperature esterne superano i 40 gradi.



Un autentico giro del mondo che vuole affascinare e far sognare, accontentando gli amanti del caldo e del freddo, dei mari caraibici e delle nevi perenni, delle sfavillanti metropoli e dei raccolti villaggi alpini, in un susseguirsi di emozioni e di contrasti raccontati nell'inconfondibile stile di Donnavventura.



L'appuntamento è per il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre alle 14.15 su Rete4.