Donnavventura: auguri dal mondo

14:40 - Donnavventura anche quest’anno ci condurrà in un vero e proprio giro intorno al mondo: una destinazione dopo l’altra con immagini spettacolari per augurarci Buon Natale.

Ad aprire le danze ci saranno i paesaggi lunari della laguna di Dakhla in Marocco, il paradiso del surf. Seguiranno gli Stati Uniti d’America, prediletti dalle nostre Donnavventura, per un viaggio nelle tanto sognate Hawaii, altra meta d’eccezione per gli amanti della tavola e non solo, e a San Francisco la città più cosmopolita e affascinante della West Coast.



Da qui ci riavvicineremo a casa per sbarcare a Ibiza e Formentera con le loro atmosfere esclusive, vissute dalle nostre reporter a bordo di uno yacht extralusso. Ma il Natale più sognato al mondo resta sempre quello di New York, “addobbata per le Feste”, a partire dal celebre Rockfeller Centre e la sua pista di pattinaggio.



Chi preferisce andare al caldo, non resterà deluso e ci trasferiamo dunque nel deserto; parliamo del Sahara ovviamente, il deserto per eccellenza. È dalle dune del deserto di Merzouga che il team ci riporta ad una delle destinazioni più sognate al mondo: la Polinesia, una vera e propria perla rara, un paradiso terrestre dall’atmosfera calda e coinvolgente caratterizzato da uno dei mari più belli del mondo.



Per chi ama le destinazioni non convenzionali invece, Donnavventura ci porta alla scoperta di Gibilterra. Una terra tanto piccola quanto ricca di curiosità, in un mix unico di tradizioni British e spagnole. Cambiamo poi argomento. È Ana a raccontarci in prima persona la tradizione americana del tacchino e della preparazione alle feste nella città di Dallas, ospite, assieme alle sue compagne, di una famiglia texana.



Si rivola ancora una volta sul continente africano, in uno degli avamposti più estremi del Marocco: Cap Barbas, un piccolo villaggio di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato e dove si respira atmosfera d’autenticità. E ancora mare, tanto mare per sognare quando fuori fa freddo... Passeremo quindi dalle acque azzurre di Porquerolles vissute in catamarano ai ritmi creoli di Capo Verde con le sue dune a perdita d’occhio e ancora al mare più bello del mondo: quello delle Maldive, fra acque cristalline e una meravigliosa barriera corallina.



A conclusione di tutte queste cartoline, i nostri migliori auguri le reporter ce li faranno nientedimeno che dalla piazza più caotica e caratteristica del Marocco, se non del mondo: piazza Jemaa El Fna a Marrakech, in un’esplosione di suoni, fra incantatori di serpenti, scimmie e una folla di curiosi! Donnavventura ci aspetta quindi proprio il 25 Dicembre, come sempre alle ore 13:50 su Rete4.