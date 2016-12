Donnavventura alle Baleari, le isole dell’eterna primavera

18:11 - Dopo aver esplorato Barcellona e l’avveniristica Valencia la carovana di Donnavventura prosegue in territorio spagnolo, sino a raggiungere le Baleari, chiamate le isole dell’eterna primavera, per via del loro clima mite tutto l'anno, tipicamente mediterraneo.

Ad attendere il team c’è uno straordinario motoryacht, Ineke IV, 40 metri di barca su più livelli, un autentico tripudio di lusso e comodità. Decisamente la maniera più esclusiva per andare alla scoperta di questo arcipelago, ricco di angoli davvero paradisiaci. Formentera con le sue lingue di sabbia che affiorano dal mare e le sue acque cristalline non lascia certo indifferenti, è un’isola dai colori caraibici ma più a portata di mano poiché vicina all'Italia. Poterla scoprire navigando, permette davvero di raggiungere quelle piccole spiagge e calette che, da terra, sarebbero davvero inarrivabili.



Da non perdere è il piccolo villaggio di pescatori di Es Calò, una fitta fascia boscosa ne incornicia l’incantevole porticciolo naturale, che ancora accoglie le tradizionali imbarcazioni locali. L’atmosfera che si respira è realmente suggestiva, senza contare il fatto che qui si trovano alcuni dei migliori ristoranti di Formentera, dove si possono gustare specialità a base di pesce fresco e piatti tipici. L’isola vanta anche dei ricchi fondali che gli amanti delle immersioni potranno scoprire, godendo inoltre dell’ottimale temperatura dell’acqua, che varia dai 30 gradi estivi ai 15 gradi in inverno. Si possono ammirare decine di specie di pesci e distese di praterie di posidonia, considerate tra le meglio conservate nel Mediterraneo.



Sempre a bordo dell’Ineke IV, il team di Donnavventura va alla scoperta di Ibiza, delle sue bellezze ma anche del suo temperamento festaiolo, non a caso l’isola è considerata la capitale europea del divertimento. Bar, ristoranti e locali a volontà dove ballare al ritmo della musica che fa tendenza, perché le mode nascono proprio qui.



Ma Ibiza ha anche una lunga storia alle spalle, fatta di conquiste e dominazioni. La cittadella o città vecchia è la testimonianza più evidente delle diverse culture che si sono alternate nei secoli, come fenici, cartaginesi, romani e musulmani, fino alla conquista catalana. I possenti bastioni che la cingono furono costruiti durante il medioevo ad opera di Carlo I e Filippo II, per proteggere la città dai numerosi attacchi di pirati e ottomani. Lasciate le Baleari la spedizione riprende on the road, verso la Costa Blanca.



La prima tappa è Villaitana, con sosta nello splendido hotel Melia (www.melia.com); è quindi la volta di Murcia con la sua imponente cattedrale, Carboneras e poi il famoso deserto de Las Tabernas. Si tratta di un autentico scorcio di Far West, dove sono state girate numerose pellicole cinematografiche, ovviamente a tema western. Ultima tappa Almeria, conosciuta anche per essere stata una delle partenze storiche dell'avvicinamento del famoso rally di Montecarlo.



L’appuntamento con quest’avvincente puntata di Donnavventura è per domenica 15 febbraio, ore 13.50, su Rete4.