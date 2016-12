Donnavventura: alla scoperta delle Porquerolles

11:13 - È da Port Grimaud, che è iniziata l’avventura alla scoperta delle Porquerolles e delle loro acque turchesi. Il team si è imbarcato su un catamarano, ormai uno dei mezzi prediletti dalle Donnavventura e per una settimana non ha quasi rimesso messo piede a terra.

Partendo da Ramatuelle e dalle sue calette nascoste il team è salpato verso Porquerolles, l'isola più grande e più occidentale del piccolo arcipelago di Hyères, al largo delle coste della Provenza. E’ la seconda isola mediterranea della Francia dopo la Corsica; ha la forma di un arco, orientato a sud-ovest, ed ha circa 30 chilometri di spiagge, mentre all’interno non mancano rilievi montuosi.



Il villaggio di Porquerolles, con il suo piccolo porto, ha dato il nome a tutta l'isola ed è abitato da alcune centinaia di persone, il cui punto di ritrovo è Place d'Armes, la piazza del paese, dove non è raro vederle giocare a petanque, un gioco simile alle nostre bocce. Il massimo della mondanità consiste nel sedersi un uno dei piccoli bar all'aperto e bere qualcosa o fare quattro chiacchiere con la gente del posto.



L’atmosfera è distesa e rilassante, ma per chi volesse fare un po’ di moto, c’è la possibilità di cimentarsi in escursioni a piedi o in mountain bike, oppure di immergersi alla scoperta dei fondali dell’isola. La quasi totalità del territorio insulare fa parte del Parco nazionale di Port-Cros ed è una zona ecologica di salvaguardia della natura (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles). Una meta poco conosciuta ma tutta da scoprire.