Donnavventura: a tu per tu con relax e innovazione

A Sirtori , in provincia di Lecco , nel Castello Crippa costruito da Teodolinda, regina dei Longobardi e oggi ribattezzato Villa Futura, si trova il centro di ricerca sul comportamento umano fondato nel 1978 da Amedeo Maffei. E' lui il visionario inventore di Keope , una seduta costituita da undici supporti sagomati simili ai pedali dell'auto: uno per la nuca, due per la schiena, due per i glutei, due per i cavi poplitei, due per i talloni, due per le mani. Chi vi si sdraia ha la netta sensazione di galleggiare nel vuoto, mentre ascolta in cuffia musiche rilassanti e istruzioni comportamentali.

Gli 11 punti d'appoggio metallici, producono una modulazione meccanica con sequenze, intensità e durata governate da un apposito software. Questa modulazione agisce a livello sottocutaneo, stimolando nelle ghiandole endocrine la produzione di endorfine, serotonina e melatonina, le sostanze chimiche e ormonali che presiedono all'umore e al benessere. Stress, dolori muscolari, cefalee, mal di schiena, cervicalgie, affaticamento scompaiono in 12 minuti. Non è magia. È scienza.



Le potenzialità di questa macchina sono tali da non essere ancora state sondate nella loro interezza, ma fior fiore di esperti, scienziati e testimonial d'eccezione, ne tessono le lodi, in virtù dei risultati ottenuti. Ad esempio lo scalatore austriaco Kurt Diemberger, 83 anni, non era più in grado di camminare a causa dei ripetuti congelamenti riportati in alta quota, Keope lo ha rimesso in piedi. Luca Parmitano, l'astronauta della missione spaziale Sojuz TMA-09M, la usa a Houston per tenersi in forma; Adolfo Panfili, massima autorità nella chirurgia robotica della colonna vertebrale, la utilizza prima e dopo gli interventi chirurgici, solo per fare alcuni esempi.



E' stato constatato come l'utilizzo di Keope sia efficace nella riduzione del dolore fisico e agevoli il rapidissimo recupero negli atleti sottoposti a sforzo fisico, oltre ad avere positivi effetti sul sistema posturale e neuromuscolare.



Anche persone affette da patologie invalidanti come l'autismo e il Parkinson traggono giovamento dall'utilizzo di questo avveniristico macchinario. Si comprende perché Keope sia presente all'Expo e in Vaticano come simbolo dell'eccellenza italiana.