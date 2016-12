1 maggio 2015 Donnavventura: a spasso in bicicletta per Milano In occasione di Expo 2015, il team si aggira per le vie meneghine alla scoperta di sapori, tradizioni e novità tutte da ammirare Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Donnavventura da sempre racconta il mondo, viaggiando tra i continenti, attraversando deserti e navigando fra isole lontane, ma questa volta, anche in occasione dei suoi 25 anni, ha deciso di dedicare una puntata speciale alla città in cui è nata: Milano.

Una Milano che si è preparata ad accogliere Expo, rinnovando se stessa, diventando più internazionale, più bella, più romantica e verticale grazie alla grande opera di riqualificazione che ha come cuore piazza Gae Aulenti, tappa imperdibile per chiunque voglia conoscere il volto nuovo della città.



L’apertura della puntata non poteva essere che fra le guglie del duomo, il monumento che più di ogni altro identifica Milano. Da qui lo speciale team multietnico di Donnavventura, composto da ragazze provenienti da ogni parte del mondo, partirà alla scoperta dei quartieri storici della città, dei suoi angoli più caratteristici, delle sue tradizioni culinarie ma anche delle nuove tendenze legate al food, in pieno spirito Expo, il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione.



Ci sarà spazio per raccontare l’avanguardia architettonica del progetto Porta Nuova, con i suoi grattacieli di vetro e acciaio che hanno rivoluzionato completamente lo skyline della città, ma vedremo Milano anche dall’acqua, navigando sui Navigli da sempre molto amati per la loro atmosfera rilassata e ora romantica più che mai.



Scopriremo come si preparano i piatti della tradizione, la cotoletta alla milanese, rigorosamente con l’osso e il risotto allo zafferano, declinato anche in chiave moderna. Conosceremo ristoranti dalla storia pluricentenaria e nuovi locali che esaltano i prodotti italiani o che, diversamente, propongono spaccati di mondo attraverso le loro specialità culinarie internazionali.



Ci aggireremo nello storico quartiere di Brera, faremo shopping in via Montenapoleone, passeggeremo nei verdi parchi cittadini e ascolteremo canzoni dialettali dal sapore un po’ retrò. Conosceremo i contrasti di questa città affascinante, dinamica, frizzante e mai sazia di novità e innovazione. Donnavventura celebra la Milano che ama e che tante altre storie potrebbe raccontare, perché come si dice in dialetto meneghino: Milan l’è on gran Milan.



La puntata di “Donnavventura Milano 2015” avrà l’eccezionale durata di due ore. L’appuntamento è per domenica 3 maggio alle ore 13.50 su Retequattro.